Церковь Англии стала самым успешным инвестором королевства

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Фонд Англиканской церкви объявил о "божественных доходах" своего инвестиционного портфеля за 2016 год, прибыль составила 17,1%, что больше, чем у самых успешных инвестиционных компаний Великобританий, пишет The Guardian.

Организация, как отмечает газета, управляет активами на сумму 7,9 миллиардов фунтов. Ее деятельностью является "поддержка Англиканской церкви и христианского присутствия в каждой общине".

"Наше участие в этом стремительном повороте стало отражением глобальных процессов и частично обусловлено падением курса британского фунта. Наши показатели в течение последних 30 лет составляют 9,6% в год", — заявил первый комиссар Церкви Англии сэр Андреас Смит.

При этом фонд делает акцент на "этическом инвестировании", проверяя в том числе и такой фактор как соответствие объекта вложений нормам христианства. Издание отмечает, что прибыль Церкви за минувшее десятилетие даже немного превзошло показатель Йельского фонда, который, по рейтингу Financal Times, является одним из лидеров.