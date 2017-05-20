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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Мощи Николая Чудотворца и другие святыни, вызвавшие ажиотаж в России

17:4420.05.2017
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкОтправка мощей Николая Чудотворца из Италии в РоссиюОтправка мощей Николая Чудотворца из Италии в Россию
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости, Антон Скрипунов. Мощи Николая Чудотворца, самого известного христианского святого, впервые в истории вывезут из города Бари, где они хранятся с XI века. Накануне принесения святыни в Москву РИА Новости вспомнило, какие реликвии встречали с особым энтузиазмом российские верующие…

© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкИзготовление ковчега для мощей Николая Чудотворца
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Изготовление ковчега для мощей Николая Чудотворца

 

Пояс Пресвятой Богородицы

 

Принесение пояса Богородицы осенью 2011 года в Россию сопровождалось многочисленными спорами. Одни не могли понять, зачем часами стоять на морозе в очереди к святыне (в Москве люди порой проводили в очереди сутки), другие сомневались, были ли на самом деле широко растиражированные случаи чудесных исцелений.

Базилика святителя Николая в Бари. Архивное фото
© РИА Новости . Ольга Липич
Российские паломники прибыли в Бари для поклонения мощам Николая Чудотворца

Помимо этого, СМИ и соцсети бурно обсуждали историю со специальными "вип-пропусками" к святыне. Остроты общественной дискуссии добавлял тот факт, что пик ее накала совпал с разгаром предвыборной кампании в Госдуму. В Русской православной церкви (РПЦ) эту информацию опровергли, объяснив, что специальные билеты были напечатаны для верующих из детских домов и домов инвалидов, а также для духовенства и прихожан московских и областных храмов, участвующих в круглосуточных богослужениях у святыни.

К поясу Богородицы, который был впервые вывезен за пределы Ватопедского монастыря на горе Афон, где он хранится, смогли приложиться более трех миллионов россиян в 16 городах, включая Москву и Санкт-Петербург.

"Переговоры о принесении святыни могут длиться несколько лет. В первую очередь согласовываются даты принесения святыни, а точный график становится известен приблизительно за две недели до принесения в первый пункт маршрута", — рассказали РИА Новости в пресс-службе Фонда Аднрея Первозванного (ФАП), который на протяжении многих лет привозит в Россию различные православные святыни. Он же привез пояс Богородицы.

Храм Христа Спасителя. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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Протоиерей Андрей Бойцов: подлинные мощи святого Николая не покидали Бари

"Случается, что в ходе принесения (реликвии — ред.) маршрут меняется. Так произошло с поясом Богородицы, когда святейший патриарх Кирилл в связи с повышенным вниманием верующих благословил дополнить маршрут принесения еще двумя городами. Тогда же случился прецедент, когда сроки пребывания святыни в России были продлены из-за большого числа верующих, стремившихся поклониться святыне", — пояснили в ФАП.

© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкЦеремония проводов Пояса Пресвятой Богородицы
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Церемония проводов Пояса Пресвятой Богородицы

 

Дары волхвов

 

Зимой 2014 года в Россию, Белоруссию и Украину впервые привезли легендарные Дары волхвов — согласно Евангелию, золото, ладан и смирну, которые младенцу Иисусу Христу поднесли звездочеты, пришедшие с Востока.

Отправка мощей Николая Чудотворца из Италии в Россию
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Русская церковь встречает мощи Николая Угодника: как это будет

Изначально святыню планировалось выставить только в Москве и Санкт-Петербурге. Но после терактов в Волгограде, унесших жизни 30 человек, в РПЦ приняли решение направить реликвию и в этот город. Там ей поклонились около 130 тысяч человек, а всего за месяц ее пребывания в России — более одного миллиона человек..

Дары волхвов в храме Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости / Максим БлиновОчередь в храм Христа Спасителя к Дарам волхвов — реликвии времен земной жизни Иисуса Христа, доставленной в канун Рождества в Москву с Афона, в четверг состоит из более чем 20 тысяч человек, паломники проводят в ней около девяти часов.Очередь верующих к Дарам волхвов
© РИА Новости / Максим Блинов
Очередь в храм Христа Спасителя к Дарам волхвов — реликвии времен земной жизни Иисуса Христа, доставленной в канун Рождества в Москву с Афона, в четверг состоит из более чем 20 тысяч человек, паломники проводят в ней около девяти часов.
© РИА Новости / Максим БлиновНесмотря на рабочий день, очередь увеличивается, в том числе, за счет паломников из регионов. Дарам волхвов можно будет поклониться ежедневно до 13 января.Верующие у Храма Христа Спасителя, где находятся Дары волхвов
© РИА Новости / Максим Блинов
Несмотря на рабочий день, очередь увеличивается, в том числе, за счет паломников из регионов. Дарам волхвов можно будет поклониться ежедневно до 13 января.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкОргкомитет призывает верующих пройти пешком от станции метро "Парк Культуры" до Пречистенской набережной, чтобы встать в очередь. Для обеспечения порядка задействованы 800 полицейских и солдат Внутренних войск.Очередь верующих к Дарам волхвов
© РИА Новости / Максим Блинов
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Оргкомитет призывает верующих пройти пешком от станции метро "Парк Культуры" до Пречистенской набережной, чтобы встать в очередь. Для обеспечения порядка задействованы 800 полицейских и солдат Внутренних войск.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкДары волхвов впервые в истории выносятся на поклонение за пределы Греции. По словам представителя синодального информационного отдела Московского патриархата Марии Коровиной, их привез в Россию сам настоятель афонского монастыря, 83-летний архимандрит Парфений (Мурелатос) и лично вынес святые дары по трапу самолета.Дары волхвов впервые привезли в Москву
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Дары волхвов впервые в истории выносятся на поклонение за пределы Греции. По словам представителя синодального информационного отдела Московского патриархата Марии Коровиной, их привез в Россию сам настоятель афонского монастыря, 83-летний архимандрит Парфений (Мурелатос) и лично вынес святые дары по трапу самолета.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкДары волхвов были доставлены к началу праздничного Рождественского богослужения в 23.00 в храм Христа Спасителя, где их встретил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.Дары волхвов впервые привезли в Москву
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Дары волхвов были доставлены к началу праздничного Рождественского богослужения в 23.00 в храм Христа Спасителя, где их встретил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкДары волхвов — одна из немногих реликвий, связанная с земной жизнью Спасителя, сохранившаяся до сегодняшнего дня. Евангельский рассказ о поклонении волхвов с Востока младенцу Христу православные христиане вспоминают в Рождественский сочельник.Дары волхвов впервые привезли в Москву
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Дары волхвов — одна из немногих реликвий, связанная с земной жизнью Спасителя, сохранившаяся до сегодняшнего дня. Евангельский рассказ о поклонении волхвов с Востока младенцу Христу православные христиане вспоминают в Рождественский сочельник.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл начал ночное Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя с поклонения Дарам волхвов - христианской реликвии, связанной с земной жизнью Христа, доставленной к празднику Рождества в Москву с Афона.Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал ночное Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя с поклонения Дарам волхвов - христианской реликвии, связанной с земной жизнью Христа, доставленной к празднику Рождества в Москву с Афона.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПрихожанка целует ковчег со cвященной реликвией - Дарами волхвов, впервые привезенными в Москву из монастыря Св.Павла на горе Афон, во время праздничного Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя.Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Прихожанка целует ковчег со cвященной реликвией - Дарами волхвов, впервые привезенными в Москву из монастыря Св.Павла на горе Афон, во время праздничного Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя.
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Десница Иоанна Крестителя

 

Когда-то правая рука святого Иоанна Предтечи, которой он крестил Иисуса Христа, принадлежала России: Мальтийский рыцарский орден передал святыню императору Павлу I. До революции она хранилась в Гатчине. В годы Гражданской войны ее вывезли на Балканы, а в 1951 году спецслужбы Югославии конфисковали святыню, и до 1993 никто не знал о ее судьбе.

Очередь к мощам в храм Христа Спасителя. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Мощи Николая Чудотворца в Москве: что обязательно нужно знать паломникам

Сейчас десница Иоанна Крестителя хранится в Цетинском монастыре в Черногории — там ее обнаружили в 1990-х. Летом 2006 года ее привезли в 10 городов России, Украины и Белоруссии. Примечательно, что за несколько дней до прибытия святыни, Россия официально признала государство Черногория, которое отделилось от конфедеративной республики Сербии и Черногории.

"В случае, если инициатором принесения святыни в пределы Русской православной церкви выступает общественная организация, необходимо, в первую очередь, получить благословение патриарха Московского и всея Руси. Также необходимо благословение правящих архиереев тех епархий, куда планируется святыню доставить. Если реликвия доставляется из другой страны, то ведутся серьезные переговоры как со священноначалием поместной православной Церкви, так и с государственными властями. В случае с принесением десницы Иоанна Крестителя председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного (ФАП) Владимир Якунин давал личные гарантии, что святыня будет возвращена в черногорский монастырь, где ныне хранится", — поясняют в ФАП.

 

Мощи великой княгини Елизаветы Федоровны

 

В 2004-2005 году более семи миллионов жителей России, СНГ и Прибалтики поклонились мощам преподобномученицы Елизаветы и инокини Варвары. Их останки после гибели вывезли из России в Иерусалим, и сегодня они находятся в церкви Марии Магдадины в Гефсиманском саду..

Мраморный престол над мощами Святителя Николая Чудотворца. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Мощи Николая Чудотворца доставят в Москву в специальном ковчеге

"Когда в начале 2000-х мы начинали обсуждать эту идею, большинство специалистов не верили в такую возможность, ведь отношения между двумя ветвями Русской православной церкви были далеки от идеала. Владимир Иванович Якунин и другие руководители Фонда Андрея Первозванного приложили немало усилий, чтобы этот совместный проект РПЦ и Русской православной церковью за рубежом (РПЦЗ) состоялся", — отметили в Фонде.

Сопровождал святыню епископ Бостонский (ныне архиепископ Женевский и Западноевропейский) Михаил. Он, как рассказали в ФАП, с серьезными опасениями отправился в эту поездку. Но после того, как он на поезде проехал значительную часть маршрута от Владивостока до Москвы, его отношение к России поменялось радикально.

"В других случаях было достаточно письменного запроса с подробным описанием графика и маршрута и ответного письменного благословения", — уточнили в ФАП.

В мае 2007 года РПЦЗ воссоединилась с РПЦ. Многолетнее разделение было окончательно преодолено.

© Предоставлено фотослужбой фонда Андрея ПервозванногоКовчеги с мощами княгини Елизаветы Федоровны (Романовой) и ее сподвижницы инокини Варвары
© Предоставлено фотослужбой фонда Андрея Первозванного
Ковчеги с мощами княгини Елизаветы Федоровны (Романовой) и ее сподвижницы инокини Варвары

 

Мощи преподобного Серафима Саровского

 

История этой святыни поистине уникальна. Мощи этого святого никогда не покидали Россию. После революции их вывезли из Дивеевского монастыря в Москву, оттуда — в ленинградский Музей истории религии, который находился в Казанском соборе. Это стало известно лишь в 1991 году, когда святыню нашли в одном из музейных запасников.

Пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков на пресс-конференции в МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Александр Натрускин
Москва встретит мощи Николая Угодника звоном колокольни Ивана Великого

Мощи Серафима Саровского крестным ходом пронесли из Ленинграда в Дивеево — через Москву. В "крестном ходе на колесах" (святыню везли в микроавтобусе) участвовали сотни тысяч человек, в том числе и патриарх Алексий II. Повышенное внимание к крестному ходу стало веским аргументом сторонников скорейшего возрождения православной жизни в России.

"Мы верим, что шествие святых мощей преподобного Серафима Саровского от Москвы до Дивеева, шествие, которого не знала история нашей Церкви, объединит народы России, сплотит их в общей молитве, в необходимости духовного обращения к подвижникам веры и благочестия. И молитвы их помогут нам преодолеть все трудности и испытания, исполнят наши сердца добротой и милосердием", — заявлял тогда патриарх Алексий.

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Религия и мировоззрение
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