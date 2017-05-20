Мощи Николая Чудотворца и другие святыни, вызвавшие ажиотаж в России

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости, Антон Скрипунов. Мощи Николая Чудотворца, самого известного христианского святого, впервые в истории вывезут из города Бари, где они хранятся с XI века. Накануне принесения святыни в Москву РИА Новости вспомнило, какие реликвии встречали с особым энтузиазмом российские верующие…

Пояс Пресвятой Богородицы

Принесение пояса Богородицы осенью 2011 года в Россию сопровождалось многочисленными спорами. Одни не могли понять, зачем часами стоять на морозе в очереди к святыне (в Москве люди порой проводили в очереди сутки), другие сомневались, были ли на самом деле широко растиражированные случаи чудесных исцелений.

Помимо этого, СМИ и соцсети бурно обсуждали историю со специальными "вип-пропусками" к святыне. Остроты общественной дискуссии добавлял тот факт, что пик ее накала совпал с разгаром предвыборной кампании в Госдуму. В Русской православной церкви (РПЦ) эту информацию опровергли, объяснив, что специальные билеты были напечатаны для верующих из детских домов и домов инвалидов, а также для духовенства и прихожан московских и областных храмов, участвующих в круглосуточных богослужениях у святыни.

К поясу Богородицы, который был впервые вывезен за пределы Ватопедского монастыря на горе Афон, где он хранится, смогли приложиться более трех миллионов россиян в 16 городах, включая Москву и Санкт-Петербург.

"Переговоры о принесении святыни могут длиться несколько лет. В первую очередь согласовываются даты принесения святыни, а точный график становится известен приблизительно за две недели до принесения в первый пункт маршрута", — рассказали РИА Новости в пресс-службе Фонда Аднрея Первозванного (ФАП), который на протяжении многих лет привозит в Россию различные православные святыни. Он же привез пояс Богородицы.

"Случается, что в ходе принесения (реликвии — ред.) маршрут меняется. Так произошло с поясом Богородицы, когда святейший патриарх Кирилл в связи с повышенным вниманием верующих благословил дополнить маршрут принесения еще двумя городами. Тогда же случился прецедент, когда сроки пребывания святыни в России были продлены из-за большого числа верующих, стремившихся поклониться святыне", — пояснили в ФАП.

Дары волхвов

Зимой 2014 года в Россию, Белоруссию и Украину впервые привезли легендарные Дары волхвов — согласно Евангелию, золото, ладан и смирну, которые младенцу Иисусу Христу поднесли звездочеты, пришедшие с Востока.

Изначально святыню планировалось выставить только в Москве и Санкт-Петербурге. Но после терактов в Волгограде, унесших жизни 30 человек, в РПЦ приняли решение направить реликвию и в этот город. Там ей поклонились около 130 тысяч человек, а всего за месяц ее пребывания в России — более одного миллиона человек..

Десница Иоанна Крестителя

Когда-то правая рука святого Иоанна Предтечи, которой он крестил Иисуса Христа, принадлежала России: Мальтийский рыцарский орден передал святыню императору Павлу I. До революции она хранилась в Гатчине. В годы Гражданской войны ее вывезли на Балканы, а в 1951 году спецслужбы Югославии конфисковали святыню, и до 1993 никто не знал о ее судьбе.

Сейчас десница Иоанна Крестителя хранится в Цетинском монастыре в Черногории — там ее обнаружили в 1990-х. Летом 2006 года ее привезли в 10 городов России, Украины и Белоруссии. Примечательно, что за несколько дней до прибытия святыни, Россия официально признала государство Черногория, которое отделилось от конфедеративной республики Сербии и Черногории.

"В случае, если инициатором принесения святыни в пределы Русской православной церкви выступает общественная организация, необходимо, в первую очередь, получить благословение патриарха Московского и всея Руси. Также необходимо благословение правящих архиереев тех епархий, куда планируется святыню доставить. Если реликвия доставляется из другой страны, то ведутся серьезные переговоры как со священноначалием поместной православной Церкви, так и с государственными властями. В случае с принесением десницы Иоанна Крестителя председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного (ФАП) Владимир Якунин давал личные гарантии, что святыня будет возвращена в черногорский монастырь, где ныне хранится", — поясняют в ФАП.

Мощи великой княгини Елизаветы Федоровны

В 2004-2005 году более семи миллионов жителей России, СНГ и Прибалтики поклонились мощам преподобномученицы Елизаветы и инокини Варвары. Их останки после гибели вывезли из России в Иерусалим, и сегодня они находятся в церкви Марии Магдадины в Гефсиманском саду..

"Когда в начале 2000-х мы начинали обсуждать эту идею, большинство специалистов не верили в такую возможность, ведь отношения между двумя ветвями Русской православной церкви были далеки от идеала. Владимир Иванович Якунин и другие руководители Фонда Андрея Первозванного приложили немало усилий, чтобы этот совместный проект РПЦ и Русской православной церковью за рубежом (РПЦЗ) состоялся", — отметили в Фонде.

Сопровождал святыню епископ Бостонский (ныне архиепископ Женевский и Западноевропейский) Михаил. Он, как рассказали в ФАП, с серьезными опасениями отправился в эту поездку. Но после того, как он на поезде проехал значительную часть маршрута от Владивостока до Москвы, его отношение к России поменялось радикально.

"В других случаях было достаточно письменного запроса с подробным описанием графика и маршрута и ответного письменного благословения", — уточнили в ФАП.

В мае 2007 года РПЦЗ воссоединилась с РПЦ. Многолетнее разделение было окончательно преодолено.

© Предоставлено фотослужбой фонда Андрея Первозванного Ковчеги с мощами княгини Елизаветы Федоровны (Романовой) и ее сподвижницы инокини Варвары © Предоставлено фотослужбой фонда Андрея Первозванного Ковчеги с мощами княгини Елизаветы Федоровны (Романовой) и ее сподвижницы инокини Варвары

Мощи преподобного Серафима Саровского

История этой святыни поистине уникальна. Мощи этого святого никогда не покидали Россию. После революции их вывезли из Дивеевского монастыря в Москву, оттуда — в ленинградский Музей истории религии, который находился в Казанском соборе. Это стало известно лишь в 1991 году, когда святыню нашли в одном из музейных запасников.

Мощи Серафима Саровского крестным ходом пронесли из Ленинграда в Дивеево — через Москву. В "крестном ходе на колесах" (святыню везли в микроавтобусе) участвовали сотни тысяч человек, в том числе и патриарх Алексий II. Повышенное внимание к крестному ходу стало веским аргументом сторонников скорейшего возрождения православной жизни в России.

"Мы верим, что шествие святых мощей преподобного Серафима Саровского от Москвы до Дивеева, шествие, которого не знала история нашей Церкви, объединит народы России, сплотит их в общей молитве, в необходимости духовного обращения к подвижникам веры и благочестия. И молитвы их помогут нам преодолеть все трудности и испытания, исполнят наши сердца добротой и милосердием", — заявлял тогда патриарх Алексий.