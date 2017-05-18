Папа Римский осудил использование эмбрионов в медицине

РИМ, 18 мая — РИА Новости, Александр Логунов. Папа Римский Франциск осудил использование человеческих эмбрионов для разработки медицинских препаратов, похвалив при этом ученых, работающих над появлением лекарств от генетических заболеваний.

"Я побуждаю вас продолжать вашу работу таким образом, чтобы она не способствовала развитию "культуры одноразового пользования", — заявил понтифик на аудиенции, посвященной информированию общества о болезни Хантингтона — одного из тяжелейших нейродегенеративных наследственных заболеваний, приводящего к распаду личности и полной потере передвижения.

"Некоторые направления исследований предусматривают использование эмбрионов, которые при этом неминуемо погибают. Мы знаем, что ни одна цель, даже такая благородная, как служение науке, другим людям и обществу, не может оправдать уничтожение человеческих эмбрионов", – сказал понтифик на мероприятии, собравшем множество ученых, врачей, больных болезнью Хантингтона и их родственников.

Болезнь Хантингтона — наследственное заболевание нервной системы, при котором больной постепенно теряет способность передвигаться, говорить и мыслить. Развивается оно в основном в возрасте 30-50 лет из-за мутации гена хантингтина, что и приводит к возникновению заболевания, а затем — к гибели нервных клеток. Существуют различные лекарства, смягчающие симптомы болезни, но они не способны задержать ее проявление или замедлить развитие.