Порошенко "перегнул с запретами": как УПЦ МП спасли одним звонком

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости, Антон Скрипунов. Судьба миллионов православных верующих Украины должна была решиться в четверг: Верховная рада планировала рассмотреть два резонансных законопроекта: "Об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Верховной радой агрессором" (№4511) и поправки к закону о свободе совести и религиозных организациях (законопроект №4128). Первый документ предполагает, что митрополиты и епископы будут назначаться только по согласованию с властями, а второй — что прихожане смогут менять юрисдикцию общин.
"Звонок из Госдепа"
"За этим скрывается не тот смысл, что, вроде, не все пришли, а то, что люди, которые могли проголосовать, получили команду не делать этого. Я предполагаю, что БПП получил команду не голосовать — от чего голосов сразу не хватило", — поделился в беседе с РИА Новости директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
"Уже даже Госдеп ему сказал: мол, ты чего? А если еще добавить это — очевидное нарушение Конституции. Это небывалое дело, когда вы вводите государственный контроль над Церковью, то это прямое нарушение Конституции. Поэтому ему объяснили, что он доиграется с этим делом. Представим, что решение принимается — это будет сигнал для атаки сразу на всю Церковь. Тут не хватит (министра внутренних дел Украины) Арсена Авакова, чтобы это все удержать", — отметил эксперт.
К папе на ковер
Мировая общественность не на шутку обеспокоилась инициативой депутатов. В случае принятия злополучных законопроектов, речь может пойти о настоящей религиозной войне на Украине. Наверное, одной — на юго-востоке страны — народным избранникам мало.
В сети появилась информация о том, что Ватикан сильно встревожен возможным принятием законов. Настолько сильно, что даже вызвал представителя Украины при Святом Престоле.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил послания президенту Украины Петру Порошенко, президентам РФ и Франции, канцлеру Германии, папе Римскому и генсеку ООН в котором отметил недопустимость принятия данных проектов, которые узаконят "неслыханную для современной Европы дискриминационную правовую практику в отношении большинства православного населения Украины".
"Продолжение дела СССР"
А между тем Украинская церковь уже начала мобилизовать верующих. По всей стране собирались подписи под обращением к депутатам с просьбой не принимать явно антиконституционный закон. Тысячи людей собрались у стены Верховной рады на молитвенное стояние, чтобы, как заявили в Церкви, "Господь вразумил народных избранников не принимать антицерковные законопроекты, которые вынесены на повестку дня заседания".
На протяжении всех лет независимости Украины верующие, как отметил он, "все вместе по крупицам, слезами и потом, пытались строить межконфессиональный мир, восстанавливали разрушенные храмы, и, самое главное — восстанавливали поврежденные человеческие души". А теперь, подчеркнул владыка Онуфрий, через волеизъявление отдельных политиков может быть "возрождено и продолжено дело атеистической богоборческой власти".