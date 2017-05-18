Порошенко "перегнул с запретами": как УПЦ МП спасли одним звонком

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости, Антон Скрипунов. Судьба миллионов православных верующих Украины должна была решиться в четверг: Верховная рада планировала рассмотреть два резонансных законопроекта: "Об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Верховной радой агрессором" (№4511) и поправки к закону о свободе совести и религиозных организациях (законопроект №4128). Первый документ предполагает, что митрополиты и епископы будут назначаться только по согласованию с властями, а второй — что прихожане смогут менять юрисдикцию общин.

"Звонок из Госдепа"

Однако буквально за несколько минут до голосования заместитель председателя парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" (БПП) Алексей Гончаренко заявил, что Рада снимает документы с рассмотрения: дескать, нет необходимого количества голосов для их принятия. Потом появилась версия, что депутаты банально не успели до конца рабочего дня рассмотреть эти законы.

"За этим скрывается не тот смысл, что, вроде, не все пришли, а то, что люди, которые могли проголосовать, получили команду не делать этого. Я предполагаю, что БПП получил команду не голосовать — от чего голосов сразу не хватило", — поделился в беседе с РИА Новости директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Он назвал скандальные законопроекты открытой войной против миллионов людей. К тому же, их рассмотрение проходило на фоне запрета президентом Украины доступа к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Об этом решении Порошенко, скорее всего, по мнению эксперта, "уже пожалел".

"Уже даже Госдеп ему сказал: мол, ты чего? А если еще добавить это — очевидное нарушение Конституции. Это небывалое дело, когда вы вводите государственный контроль над Церковью, то это прямое нарушение Конституции. Поэтому ему объяснили, что он доиграется с этим делом. Представим, что решение принимается — это будет сигнал для атаки сразу на всю Церковь. Тут не хватит (министра внутренних дел Украины) Арсена Авакова, чтобы это все удержать", — отметил эксперт.

К папе на ковер

Мировая общественность не на шутку обеспокоилась инициативой депутатов. В случае принятия злополучных законопроектов, речь может пойти о настоящей религиозной войне на Украине. Наверное, одной — на юго-востоке страны — народным избранникам мало.

В сети появилась информация о том, что Ватикан сильно встревожен возможным принятием законов. Настолько сильно, что даже вызвал представителя Украины при Святом Престоле.

"Безусловно, это чрезвычайно болезненный вопрос для прихожан Русской православной церкви, и, безусловно, считаем недопустимым какие-либо действия, которые нарушали бы интересы Русской православной церкви на Украине", — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил послания президенту Украины Петру Порошенко, президентам РФ и Франции, канцлеру Германии, папе Римскому и генсеку ООН в котором отметил недопустимость принятия данных проектов, которые узаконят "неслыханную для современной Европы дискриминационную правовую практику в отношении большинства православного населения Украины".

"Продолжение дела СССР"

А между тем Украинская церковь уже начала мобилизовать верующих. По всей стране собирались подписи под обращением к депутатам с просьбой не принимать явно антиконституционный закон. Тысячи людей собрались у стены Верховной рады на молитвенное стояние, чтобы, как заявили в Церкви, "Господь вразумил народных избранников не принимать антицерковные законопроекты, которые вынесены на повестку дня заседания".

"Уважаемые депутаты! Вы планируете рассматривать законопроекты №4511 и №4128, негативные отзывы которым уже дали эксперты, религиоведы, политики и все неравнодушные украинцы. Но самую оценку дали те, кого указанные законопроекты непосредственно касаются — это православные украинцы, несогласные с принятием предложенных изменений. Более 300 000 граждан Украины лично обратились к Вам, своих избранников, с просьбой не принимать эти законопроекты. Сегодня возле Верховной Рады собрались десятки тысяч верующих, с молитвою на устах просят прислушаться к голосу Церкви. Подобные многочисленные молитвенные стояния проходят по всей Украине", — обратился к депутатам предстоятель УПЦ МП митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

На протяжении всех лет независимости Украины верующие, как отметил он, "все вместе по крупицам, слезами и потом, пытались строить межконфессиональный мир, восстанавливали разрушенные храмы, и, самое главное — восстанавливали поврежденные человеческие души". А теперь, подчеркнул владыка Онуфрий, через волеизъявление отдельных политиков может быть "возрождено и продолжено дело атеистической богоборческой власти".