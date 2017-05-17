"Переплюнули Сталина": в РПЦ встревожены антицерковным законопроектом Рады

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Законопроекты о статусе религиозных организаций, которые позволят запретить Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) и узаконят захваты храмов, дадут правовые основания для легализации межконфессиональных конфликтов на Украине, заявил РИА Новости лава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

В четверг Верховная Рада Украины намерена рассмотреть два резонансных законопроекта о статусе религиозных организаций. Законопроект №4511 "Об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, которое признано парламентом Украины государством-агрессором" предполагает, что такие религиозные организации смогут назначать митрополитов и епископов только по согласованию с органами власти. Законопроект №4128 вводит термин "самоидентификация", а также уточняет минимальное число представителей религиозной общины, согласно решению которых может быть изменена подчиненность действующим на Украине религиозным центрам.

"Несмотря на продолжающиеся гражданские разделения в украинском обществе, сфера религиозных отношений, несмотря на захваты храмов Украинской Православной Церкви, не стала полномасштабным полем для конфликтов. Но предлагаемые законопроекты дают правовые основания для легализации межконфессионального противостояния, что иначе как антинародным предложением назвать сложно", — отметил Легойда.

По его словам, эти законы, в случае принятия, легализуют "охоту на ведьм", которую поддержат только религиозные радикалы, желающие захватить имущество других общин. Он отметил, что практика Европейского суда по правам человека исходит из того, что "государство не может ставить целью преодоление религиозных расколов посредством светского закона и, соответственно, вопреки каноническому строю".

"Даже Сталин, при всей жесткости и жестокости отношения к Церкви на практике, не додумался до того, чтобы ввести подобное дискриминационное законодательное регулирование", — подчеркнул представитель Русской православной церкви.

На Украине действует каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — Киевский патриархат (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). В УПЦ МП ранее не раз сообщали о случаях грабежей, притеснения священнослужителей и захватов православных храмов представителями УПЦ КП, которые зачастую действуют при поддержке властей и радикальных националистов.