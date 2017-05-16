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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Представитель Фонда Андрея Первозванного в Греции награжден знаком МИД РФ

17:1316.05.2017
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© РИА Новости . Геннадий МельникНаграждение директора филиала Фонда Андрея Первозванного Сергея Головина, ГрецияНаграждение директора филиала Фонда Андрея Первозванного Сергея Головина, Греция
© РИА Новости . Геннадий Мельник

АФИНЫ, 16 мая — РИА Новости, Геннадий Мельник. Директору филиала Фонда Андрея Первозванного в Афинах Сергею Головину вручен нагрудный знак МИД России "За взаимодействие". Церемония награждения прошла в историческом здании посольства России в Афинах.

Головин награжден "за активную общественную деятельность, направленную на продвижение культурных, гуманитарных и религиозных связей России и Греции", говорится в приказе главы МИД РФ Сергея Лаврова.

"Важнейшей сферой деятельности Сергея Головина является общественная дипломатия", — сказал посол России в Греческой Республике Андрей Маслов на вручении награды.

По его словам, в значительной степени благодаря усилиям Головина в Греции был создан форум гражданских обществ. В 2016 году в рамках перекрестного года России и Греции в Афинах прошел уже четвертый форум, в котором приняли участие министры иностранных дел двух стран Сергей Лавров и Никос Котзиас.

"Но общественно-политическая деятельность Головина не ограничивается только форумом. Я бы хотел отметить и ежегодные ноябрьские торжества в Патрах, посвященные апостолу Андрею Первозванному, большую деятельность по поддержанию русского военно-морского исторического некрополя на муниципальном Пирейском кладбище, проведение ежегодно осенью Родосского форума "Диалог цивилизаций", — сказал посол.

ИНТЕРНЕТ-БЕЗОПАСНОСТЬ

"Грецию и Россию связывают тысячи нитей отношений — между государствами и между православными народами. Большую роль в этом играют именно гражданские общества. И эти отношения мало подвержены политической конъюнктуре, поскольку имеют в своей основе общие для обоих православных народов ценности — отношение к семье, к детям, к родителям, отношение к своему историческому прошлому, сохранение православных ценностей", — сказал Головин.

По его словам, у народов двух стран есть постоянная потребность в неформальном общении, и это и есть настоящая дружба народов. В перекрестный год России и Греции мероприятий прошло гораздо больше, чем дней в году, заметил Головин.

Он сообщил, что фонд готовит новые проекты, в частности, на Родосе в 15-й раз пройдет "Диалог цивилизаций".

"В ноябре мы проведем в Патрах конференцию по интернет-безопасности совместно  с "Лабораторией Касперского", — сообщил Головин.

Он сказал, что готовится крупная конференция, посвященная Андрею Первозванному, а также другие мероприятия.

ФОНД АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО В ГРЕЦИИ

Фонд Андрея Первозванного активно участвует в развитии связей между Россией и Грецией. Среди инициатив фонда — ставший уже постоянным форум гражданских обществ, превратившийся в площадку общения между обществами дружбы, между церквями, между двумя народами.

Фонд участвовал в организации торжественных мероприятий памяти выдающегося российского дипломата и первого президента Греции, графа Иоанна Каподистрии.

Благодаря Фонду в Россию были принесены православные святыни — Пояс Богородицы из Ватопедского монастыря и крест Андрея Первозванного из храма апостола в Патрах.

Фонд организовал принесение мощей святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского в Патры весной прошлого года. Осенью 2016 года Фонд провел ряд мероприятий, посвященных 165-летию княгини Ольги Константиновны Романовой, королевы эллинов. В них участвовал корабль черноморского флота России "Сметливый".

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Религия и мировоззрение
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