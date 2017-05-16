Для верующих в очереди к мощам Николая Чудотворца организуют питание

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Власти Москвы ожидают большие очереди паломников, желающих поклониться мощам святителя Николая, поэтому для верующих будет организовано платное питание, заявил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" замглавы департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Константин Блаженов.

Мощи величайшего христианского святого будут находиться с 21 мая по 28 июля в России, об этом договорились патриарх Московский и всея Руси Кирилл и папа Римский Франциск в ходе исторической встречи в Гаване. С 22 мая по 12 июля они будут доступны для поклонения в храме Христа Спасителя в Москве, после чего их перевезут в Петербург. Мощи святителя Николая впервые покинут город Бари, где они постоянно находятся.

"Для людей будет питание по доступным ценам", — сказал Блаженов.

Глава молодежного отдела Московской епархии Михаил Куксов рассказал, что в организации пребывания мощей примут участие тысячи волонтеров, которые будут помогать посменно.

"Не менее 10 тысяч волонтеров примет участие в организации принесения мощей", — сказал он.

В Москве регулировать поток паломников, а также помогать в храме будут, по его словам, две смены добровольцев. В каждой из них будет не менее двухсот человек. Для того, чтобы не было большого количества людей, регионы, откуда прибудут паломники, "будут расписаны по дням".