США
13.0513 мая22:20МСК
USD57.16+0.05
EUR62.09-0.07
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Бутовский полигон. "Место, которое будит христианскую совесть"

22:1013.05.2017
080
© РИА Новости . Алексей СавостинПерейти в фотобанкБутовский полигон в Москве. Архивное фото.Бутовский полигон в Москве. Архивное фото.
© РИА Новости . Алексей Савостин
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости, Сергей Стефанов. Тринадцатого мая Бутовский полигон вновь стал центром богослужебной и молитвенной жизни всей Русской церкви. По уже устоявшейся традиции, ежегодно в день, когда совершается празднование "Собора новомучеников, в Бутове пострадавших", патриарх Московский и всея Руси служит здесь Божественную литургию и заупокойную литию.

Богослужение проходит под открытым небом — находящийся рядом храм Новомучеников и Исповедников Российских просто не может вместить всех представителей духовенства и многочисленных паломников, приезжающих сюда в четвертую субботу по Пасхе.

"ПРЕОБРАЗУЮЩАЯ СИЛА" 

В этот раз на Бутовский полигон был принесен ковчег с частицами мощей всех новомучеников и исповедников Церкви Русской, чьи останки были обретены в годы возрождения церковной жизни. В год 100-летия революции 1917 года ковчег с мощами святых будет принесен во все епархии Русской православной церкви на территории России. Вместе с патриархом Кириллом под открытым небом в субботу молились более десятка архиереев и почти все московское духовенство.

"Все то, что рука Божия совершает, может быть, непонятно в момент совершения, но становится ясным по прошествии времени. И мы понимаем, что та жертва мучеников наших была не просто жертвой за грехи людей пред Божьей справедливостью, но была великой силой, могущей преобразовать всю жизнь нашего народа. Кровь мучеников бутовских и всех прочих мучеников не была напрасной. И совершенно очевидно, что никакого духовного возрождения народа нашего и Церкви нашей не было бы, если бы не их подвиг, не их жертвы и не их святые молитвы", — сказал патриарх после богослужения. 

Бутовский полигон в Москве
Патриарх: без новомучеников российских не было бы Великой Победы

Бутово, по словам предстоятеля, является не только памятником прошлого, но "местом, которое будит христианскую совесть, свидетельствуя о величии Божией истины". Эту истину "невозможно помрачить или разрушить даже тогда, когда многие стараются это сделать".

На сегодняшний день установлены имена более 20 тысяч человек, расстрелянных и погребенных на Бутовском полигоне в период с августа 1937-го по октябрь 1938 года. Около тысячи из них пострадали как исповедники православной веры, более трехсот причислены к лику святых. Но это, впрочем, то, что известно.

"Точно нельзя сказать, сколько именно людей там расстреляны и захоронены, — говорит главный редактор восьмитомного издания Книги памяти "Бутовский полигон" Лидия Головкова. — Мы, например, знаем, что в январе 1939 года по Москве была большая облава и было арестовано более 28 тысяч человек. Часть из них были расстреляны, может быть, немалое число. Мы предполагаем, что они тоже могут быть в Бутово, потому что там все было устроено для этого — чтобы захоронить много тел. Но мы пока можем только предполагать. Документов нет".

НОВЫЕ ИМЕНА

Сбором сведений о пострадавших в годы гонений на Церковь в XX веке занимаются Синодальная комиссия по канонизации, фонд "Память мучеников и исповедников Русской православной церкви", Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет (ПСТГУ). Системная работа на этом направлении была начата после обращения к пастве патриарха Алексия Второго, призвавшего сообщать о пострадавших за веру родственниках. 

База данных ПСТГУ "За Христа пострадавшие" является наиболее полной: в ней собираются сведения и о тех людях, вопрос о канонизации которых не стоит. Как рассказал РИА Новости доктор церковной истории, заместитель заведующего отделом новейшей истории РПЦ Свято-Тихоновского университета священник Александр Мазырин, на данный момент в базе содержится более 36 тысяч имен. 

"Мы полагаем, — говорит Мазырин, — что это примерно треть от общего числа пострадавших (имеются в виду не все, потерпевшие то или иное поношение за веру, а именно репрессированные)… Свое "Бутово" в конце 1930-х имел практически каждый областной центр, но до сих пор не все расстрельные полигоны известны. Соответственно, неполна и информация о расстрелянных. Нет полноты картины и в отношении прошедших через ссылки, тюрьмы и лагеря".

Акция, посвященная Дню памяти жертв политических репрессий, на Бутовском полигоне в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Савостин
Перейти в фотобанк
Директор Бутовского мемориала: новомучеников трудно просить о земных благах
Сейчас для дальнейшего пополнения баз данных необходимо развитие исследований, главным образом, на региональном уровне, однако для этого, как замечает отец Александр, нужны "энтузиасты-мучениколюбцы", готовые преодолевать немалые трудности поисковой работы, в том числе и в архивных фондах.

О многих репрессированных поисковики узнают только из следственных дел, благодаря которым имена безвестных страдальцев вновь являются людям. "Разобраться в следственном деле — где там правда, а где нет, — очень трудно… Но какие-то биографические данные там, конечно, есть, которые можно проверить, хотя и это не всегда возможно. Но все равно – это имя, оно уже есть, оно звучит и оно уже подлежит поминовению", — говорит Головкова.

По последним данным, в результате гонений в XX веке пострадало около 100 тысяч священнослужителей, монашествующих и мирян Русской церкви. И если до революции в ее святцах было 450 имен, то сегодня — более 2,5 тысячи, и в основном это новомученики, канонизированные в недавнее время. Архиерейский собор 2000 года включил в их сонм сразу около 1 тысячи имен. В том же году на Бутовском полигоне патриарх впервые совершил литургию, помолившись о всех, "за веру и правду страшные страдания претерпевших…, их же имена Ты сам, Господи, веси". 

© РИА Новости . Антон ДенисовПерейти в фотобанкНа Бутовском полигоне
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в фотобанк
На Бутовском полигоне

Комментировать
+
Религия и мировоззрение
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена