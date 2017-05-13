Бутовский полигон. "Место, которое будит христианскую совесть"

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости, Сергей Стефанов. Тринадцатого мая Бутовский полигон вновь стал центром богослужебной и молитвенной жизни всей Русской церкви. По уже устоявшейся традиции, ежегодно в день, когда совершается празднование "Собора новомучеников, в Бутове пострадавших", патриарх Московский и всея Руси служит здесь Божественную литургию и заупокойную литию.

Богослужение проходит под открытым небом — находящийся рядом храм Новомучеников и Исповедников Российских просто не может вместить всех представителей духовенства и многочисленных паломников, приезжающих сюда в четвертую субботу по Пасхе.

"ПРЕОБРАЗУЮЩАЯ СИЛА"

В этот раз на Бутовский полигон был принесен ковчег с частицами мощей всех новомучеников и исповедников Церкви Русской, чьи останки были обретены в годы возрождения церковной жизни. В год 100-летия революции 1917 года ковчег с мощами святых будет принесен во все епархии Русской православной церкви на территории России. Вместе с патриархом Кириллом под открытым небом в субботу молились более десятка архиереев и почти все московское духовенство.

"Все то, что рука Божия совершает, может быть, непонятно в момент совершения, но становится ясным по прошествии времени. И мы понимаем, что та жертва мучеников наших была не просто жертвой за грехи людей пред Божьей справедливостью, но была великой силой, могущей преобразовать всю жизнь нашего народа. Кровь мучеников бутовских и всех прочих мучеников не была напрасной. И совершенно очевидно, что никакого духовного возрождения народа нашего и Церкви нашей не было бы, если бы не их подвиг, не их жертвы и не их святые молитвы", — сказал патриарх после богослужения.

Бутово, по словам предстоятеля, является не только памятником прошлого, но "местом, которое будит христианскую совесть, свидетельствуя о величии Божией истины". Эту истину "невозможно помрачить или разрушить даже тогда, когда многие стараются это сделать".

На сегодняшний день установлены имена более 20 тысяч человек, расстрелянных и погребенных на Бутовском полигоне в период с августа 1937-го по октябрь 1938 года. Около тысячи из них пострадали как исповедники православной веры, более трехсот причислены к лику святых. Но это, впрочем, то, что известно.

"Точно нельзя сказать, сколько именно людей там расстреляны и захоронены, — говорит главный редактор восьмитомного издания Книги памяти "Бутовский полигон" Лидия Головкова. — Мы, например, знаем, что в январе 1939 года по Москве была большая облава и было арестовано более 28 тысяч человек. Часть из них были расстреляны, может быть, немалое число. Мы предполагаем, что они тоже могут быть в Бутово, потому что там все было устроено для этого — чтобы захоронить много тел. Но мы пока можем только предполагать. Документов нет".

НОВЫЕ ИМЕНА

Сбором сведений о пострадавших в годы гонений на Церковь в XX веке занимаются Синодальная комиссия по канонизации, фонд "Память мучеников и исповедников Русской православной церкви", Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет (ПСТГУ). Системная работа на этом направлении была начата после обращения к пастве патриарха Алексия Второго, призвавшего сообщать о пострадавших за веру родственниках.

База данных ПСТГУ "За Христа пострадавшие" является наиболее полной: в ней собираются сведения и о тех людях, вопрос о канонизации которых не стоит. Как рассказал РИА Новости доктор церковной истории, заместитель заведующего отделом новейшей истории РПЦ Свято-Тихоновского университета священник Александр Мазырин, на данный момент в базе содержится более 36 тысяч имен.

"Мы полагаем, — говорит Мазырин, — что это примерно треть от общего числа пострадавших (имеются в виду не все, потерпевшие то или иное поношение за веру, а именно репрессированные)… Свое "Бутово" в конце 1930-х имел практически каждый областной центр, но до сих пор не все расстрельные полигоны известны. Соответственно, неполна и информация о расстрелянных. Нет полноты картины и в отношении прошедших через ссылки, тюрьмы и лагеря".

Сейчас для дальнейшего пополнения баз данных необходимо развитие исследований, главным образом, на региональном уровне, однако для этого, как замечает отец Александр, нужны "энтузиасты-мучениколюбцы", готовые преодолевать немалые трудности поисковой работы, в том числе и в архивных фондах.

О многих репрессированных поисковики узнают только из следственных дел, благодаря которым имена безвестных страдальцев вновь являются людям. "Разобраться в следственном деле — где там правда, а где нет, — очень трудно… Но какие-то биографические данные там, конечно, есть, которые можно проверить, хотя и это не всегда возможно. Но все равно – это имя, оно уже есть, оно звучит и оно уже подлежит поминовению", — говорит Головкова.

По последним данным, в результате гонений в XX веке пострадало около 100 тысяч священнослужителей, монашествующих и мирян Русской церкви. И если до революции в ее святцах было 450 имен, то сегодня — более 2,5 тысячи, и в основном это новомученики, канонизированные в недавнее время. Архиерейский собор 2000 года включил в их сонм сразу около 1 тысячи имен. В том же году на Бутовском полигоне патриарх впервые совершил литургию, помолившись о всех, "за веру и правду страшные страдания претерпевших…, их же имена Ты сам, Господи, веси".