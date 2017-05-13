Аббас назвал визит в РФ после поездки в США символичным

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Глава Палестины Махмуд Аббас заявил, что его визит в Россию сразу после встреч в Вашингтоне символичен и говорит о большом понимании с российским руководством.

Аббас посетил США на прошлой неделе, провёл переговоры с президентом Дональдом Трампом.

"Наш визит в Москву сразу же после визита в Вашингтон — это очень символично. Это говорит о том, что мы находим большое понимание с руководством России. Президент Владимир Путин лично всегда поддерживает нас через позицию РФ по ряду вопросов, связанных с ближневосточной проблематикой", — сказал палестинский лидер на встрече с духовным лидером российских мусульман муфтием шейхом Равилем Гайнутдином в Соборной мечети в Москве.

Аббас провёл переговоры с Путиным в Сочи 11 мая.