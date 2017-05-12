Патриарх: православные не испытывают никаких притеснений в Палестине

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Межрелигиозные отношения в Палестине в настоящее время находятся в очень хорошем состоянии, православные верующие не испытывают там никакого притеснения, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с палестинским лидером Махмудом Аббасом.

"Я с удовлетворением отмечаю тот факт, что межрелигиозные отношения на территории Палестины находятся в очень хорошем состоянии", — сказал патриарх на встрече с Аббасом в своей Даниловской резиденции.

По его словам, свидетельством тому является, например, "религиозная жизнь очень многих людей, которые приехали в Палестину из России".

"Православные люди не чувствуют в ней никакого притеснения со стороны религиозного большинства", — отметил предстоятель РПЦ. Он добавил, что подобный стиль отношений между христианами и мусульманами в Палестине — "очень важный фактор, укрепляющий симпатии русского народа" к этой стране.

Патриарх также выразил удовлетворение, что РФ продолжает гуманитарную миссию на территории Палестины, ведет там просветительскую работу.

"Вы знаете, что Русская православная церковь близко к сердцу воспринимает тему мира на Ближнем Востоке, решение палестинской проблемы. И мы приветствуем соответствующие решения ООН, Совета Безопасности ООН, направленные на утверждение мира на палестинской земле", — сказал предстоятель РПЦ.