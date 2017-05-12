РПЦ: о судьбе похищенных сирийских митрополитов неизвестно до сих пор

Верующие в одной из церквей в Хомсе. Архивное фото

Верующие в одной из церквей в Хомсе. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 12 мая – РИА Новости, Дмитрий Злодорев. О судьбе сирийских митрополитов, похищенных террористами четыре года назад, до сих пор нет никакой информации, заявил в четверг в интервью РИА Новости глава Отдела внешних церковных связей Русской православной церкви митрополит Иларион.

"К сожалению, о судьбе митрополитов с момента их похищения больше ничего неизвестно, как нет известий и об очень многих людях", — сказал митрополит Иларион, который принимает участие в проходящем в Вашингтоне Всемирном саммите в защиту гонимых христиан.

Митрополит напомнил, что "по случаю 4-й годовщины этого события патриарх Антиохийский Иоанн Х и патриарх Сирийской православной церкви Ефрем II заявили, что христиане хотят оставаться в своих странах, и террористы не сумеют сломить их дух".

В 2013 году боевиками в районе Алеппо были захвачены митрополит Алеппский Павел (Антиохийская православная церковь) и митрополит Григорий Иоанн Ибрагим (Сиро-яковитская церковь), которые относятся к числу наиболее известных и уважаемых религиозных деятелей Сирии.