РПЦ: о судьбе похищенных сирийских митрополитов неизвестно до сих пор

ВАШИНГТОН, 12 мая – РИА Новости, Дмитрий Злодорев. О судьбе сирийских митрополитов, похищенных террористами четыре года назад, до сих пор нет никакой информации, заявил в четверг в интервью РИА Новости глава Отдела внешних церковных связей Русской православной церкви митрополит Иларион.
Митрополит напомнил, что "по случаю 4-й годовщины этого события патриарх Антиохийский Иоанн Х и патриарх Сирийской православной церкви Ефрем II заявили, что христиане хотят оставаться в своих странах, и террористы не сумеют сломить их дух".
В 2013 году боевиками в районе Алеппо были захвачены митрополит Алеппский Павел (Антиохийская православная церковь) и митрополит Григорий Иоанн Ибрагим (Сиро-яковитская церковь), которые относятся к числу наиболее известных и уважаемых религиозных деятелей Сирии.