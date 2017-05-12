Митрополит Иларион прокомментировал ситуацию с христианством в Европе

ВАШИНГТОН, 12 мая – РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Европа демонстративно отказывается от христианства как от основы своей идентичности, заявил в четверг в интервью РИА Новости глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Русской православной церкви митрополит Иларион (Алфеев).

Отвечая на вопрос, не грозит ли Европе наплыв беженцев потерей своего облика, митрополит Иларион сказал, что она его уже теряет. Причем, по его словам, "это происходит не столько из-за наплыва беженцев из других стран, сколько от того, что политическое руководство ряда стран ЕС сознательно и демонстративно отказывается от христианства как основы своей культурной идентичности".

Митрополит отметил, что видит в этом "реальную трагедию". Он напомнил слова одного из католических епископов о том, что нужно бояться не сильного ислама, а слабого христианства. "На мой взгляд, сейчас в этом заключается реальная угроза для многих стран Западной Европы", — добавил митрополит Иларион.

Говоря о США, митрополит выразил уверенность в том, что здесь "ситуация несколько иная, поскольку в этой стране о слабом христианстве говорить не приходится". По его словам, тут "много христианских церквей и много людей, которые горячо убеждены в истинности христианской веры".

Он также подчеркнул, что "нынешний президент США (Дональд Трамп — ред.) не скрывает своей принадлежности к христианству".