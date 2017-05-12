Митрополит Иларион прокомментировал ситуацию с христианством в Европе

ВАШИНГТОН, 12 мая – РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Европа демонстративно отказывается от христианства как от основы своей идентичности, заявил в четверг в интервью РИА Новости глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Русской православной церкви митрополит Иларион (Алфеев).
Митрополит отметил, что видит в этом "реальную трагедию". Он напомнил слова одного из католических епископов о том, что нужно бояться не сильного ислама, а слабого христианства. "На мой взгляд, сейчас в этом заключается реальная угроза для многих стран Западной Европы", — добавил митрополит Иларион.
Говоря о США, митрополит выразил уверенность в том, что здесь "ситуация несколько иная, поскольку в этой стране о слабом христианстве говорить не приходится". По его словам, тут "много христианских церквей и много людей, которые горячо убеждены в истинности христианской веры".
Он также подчеркнул, что "нынешний президент США (Дональд Трамп — ред.) не скрывает своей принадлежности к христианству".