Путин уверен, что число российских паломников в Палестину будет расти

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 11 мая — РИА Новости. Более 300 тысяч россиян в 2016 году посетили Палестину, ожидается, что поток туристов и паломников будет расти, сообщил президент РФ Владимир Путин.

В четверг глава государства принял президента Палестины Махмуда Аббаса в Сочи. По итогам переговоров Путин отметил, что гуманитарное сотрудничество между странами развивается хорошо. Кроме того, в последнее время, по его словам, реализован ряд проектов в культурной сфере. В частности, по его словам, при участии России в Палестине началась реконструкция исторического и религиозного центра в Вифлееме на улице Звезды, эта улица примыкает к улице перед церковью Рождества Христова.

"Уверен, что обновленный комплекс, основная достопримечательность города привлечет еще больше паломников и туристов из России", — заявил Путин.

"В 2016 году более 300 тысяч российских граждан посетили Палестину", — добавил он.