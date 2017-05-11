Вице-президент США: более 215 млн христиан в мире подвергаются притеснениям

ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Более 215 миллионов христиан в мире подвергаются притеснениям за свою веру, заявил в четверг вице-президент США Майкл Пенс.

"Христианская вера сегодня находится в осаде. В ста странах — от Ирана до Эритреи — более 215 миллионов христиан подвергаются притеснениям за исповедание своей веры", — сказал он.

Пенс отметил, что "в Ираке в руках экстремистов находятся многие монастыри, в Сирии мы наблюдаем, как древние христианские сообщества подвергаются пыткам". По его словам, христианские сообщества в этих двух странах "значительно сократились за последние годы".

Вице-президент подчеркнул, что террористические группировки противостоят всем религиям. Он пообещал, что США будут "защищать представителей всех вероисповеданий во всем мире", добавив, что это "один из основных приоритетов нынешней администрации". "Мы не остановимся до тех пор, пока не уничтожим ИГ", — сказал Пенс.

Саммит в защиту гонимых христиан в Вашингтоне организован Евангелистской ассоциацией Билли Грэма. В нем принимают участие около 600 представителей духовенства и религиозных организаций со всего мира. Русскую православную церковь на нем представляет председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион Алфеев.