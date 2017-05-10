Патриарх: РПЦ надеется на развитие межрелигиозного диалога при Макроне

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил избранного президента Франции Эммануэля Макрона с победой на выборах, выразив надежду на развитие при нем межкультурного и межрелигиозного диалога и заверив его в готовности Русской православной церкви к сотрудничеству.

"Соотечественники возлагают на вас немалые надежды, связанные с укреплением социальной и экономической стабильности, сохранением исторических культурных традиций. Особенно важно сегодня для людей чувствовать себя защищенными от проявлений экстремизма и терроризма", — говорится в поздравлении патриарха, текст которого распространила его пресс-служба.

Предстоятель РПЦ выразил надежду, что при новом главе государства "будет продолжено развитие межкультурного и межрелигиозного диалога ради укрепления мира и согласия в обществе".

"Хотел бы заверить вас, что Русская православная церковь всегда открыта к сотрудничеству в этом благом деле. Желаю Вам доброго здравия, помощи Божией и успехов в служении Франции и ее народу", — отметил патриарх.

В воскресенье во Франции прошел второй тур президентских выборов. Экс-министр экономики страны, основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон одержал верх с результатом 66,1%. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получила 33,9% голосов. Кандидаты "традиционных", крупнейших партий Франции — "Республиканцев" и Социалистической партии — во второй тур не пробились.