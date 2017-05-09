Патриарх Грузии провел панихиду по погибшим во Второй мировой войне

ТБИЛИСИ, 9 мая — РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Католикос-патриарх всея Грузии Илия Второй провел у могилы Неизвестного солдата в Парке Победы в Тбилиси поминальную службу по погибшим во Второй мировой войне, передает корреспондент РИА Новости.

Торжественные собрания по случаю Дня Победы проходят в Парке Победы в Тбилиси. Несмотря на дождь, туда с утра пребывают представители властей, дипкорпусов, оппозиционных партий и ветераны, они возлагают цветы к могиле Неизвестного солдата. В парке установлена сцена, где позже запланированы гала-концерт по случаю праздника и торжественный обед ветеранов.

Илия Второй прибыл в Парк Победы вместе с представителями патриархии и священнослужителями.

Из Грузии ушли на фронт 700 тысяч бойцов, домой вернулись лишь 300 тысяч. Десятки тысяч жителей страны были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза.

В Грузии, по данным на 2016 год, проживали более 1,2 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны. Сейчас, по информации Союза ветеранов Грузии, в стране осталось около 950 ветеранов.