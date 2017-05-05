Сегодня мощи сестры последней императрицы принесут в Питер из Нью-Йорка

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Мощи преподобной мученицы Великой княгини Елизаветы Федоровны, сестры последней императрицы, доставят в пятницу для поклонения в Александро-Невскую лавру из Нью-Йорка, сообщили РИА Новости в секторе коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии.

"Принесение мощей десницы преподобной мученицы Великой княгини Елизаветы Федоровны из Нью-Йорка состоится 5 мая. Святыня будет выставлена в Александро-Невской лавре", — рассказала руководитель сектора коммуникаций Наталья Родоманова.

Ковчег с мощами святой пробудет в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры с 5 по 9 мая. А с 9 по 11 мая — в соборе Феодоровской иконы Божией Матери в память 300-летия Дома Романовых.

Торжественная встреча ковчега состоится в 12:30, перед мощами будет совершен молебен, после чего откроется доступ для желающих поклониться святыне. А в 19:00 состоится общегородской молодежный молебен.

Принесение ковчега с десницей святой великой княгини Елизаветы Федоровны в пределы Санкт-Петербургской епархии осуществляется по благословению первоиерарха Русской православной церкви заграницей митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона и митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия.

Елизавета Федоровна

Елизавета Александра Луиза Алиса родилась в 1864 году в семье великого герцога Гессен-Дармштадского Людвига IV и принцессы Алисы, дочери английской королевы Виктории. В 1884 году она вышла замуж за великого князя Сергея Александровича (дядю Николая II), а ее сестра Алиса стала супругой самого императора.

Немка по происхождению, Елизавета Федоровна в совершенстве выучила русский язык и всей душой полюбила новую родину, а в 1891 году приняла православие. В 1905 году от бомбы террориста погиб муж Елизаветы Федоровны. В 1909 году великая княгиня купила на Большой Ордынке в центре Москвы участок земли и открыла там Марфо-Мариинскую обитель. На участке расположились два храма, лечебница, аптека с бесплатными лекарствами для бедных, детский приют и школа.

Во время Первой мировой войны великая княгиня активно поддерживала фронт: помогала формировать санитарные поезда, отправляла солдатам лекарства и походные церкви. В 1918 году Елизавету Федоровну арестовали и отправили в ссылку на Урал. 18 июля 1918 года ее в числе других заключенных членов семьи Романовых отвезли к заброшенному руднику и сбросили в шахту. В 1981 году великая княгиня была канонизирована Русской православной церковью за рубежом, а в 1992-м — Русской православной церковью.