Масштабная акция памяти героев Первой мировой войны пройдет в Москве

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Панихида по героям Первой мировой войны, похороненным на Братском кладбище в Москве, состоится в пятницу, в тот же день на место памятного мероприятия будет привезена земля с единственного в РФ места боев этой войны, сообщили РИА Новости в синодальном отделе Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Историки, верующие и общественные деятели из числа жителей московского района Сокол выступили с инициативой создания федерального мемориала на территории Братского кладбища. Их поддержали в РПЦ. Кладбище открылось в 1915 году, на нем похоронено 18 тысяч человек. Сейчас на его месте находится Мемориально-парковый комплекс героев Первой мировой войны.

Как сообщили в синодальном отделе, "в настоящее время на территории Братского кладбища планируется строительство торгово-развлекательного комплекса". Против этого, пояснили там, выступают жители района Сокол, представители Церкви, общественные деятели.

"На территории Братского кладбища состоится масштабная акция, посвященная памяти погребенных на кладбище участников Первой мировой войны. В рамках акции прихожане храма и все желающие пройдут крестным ходом по территории кладбища в границах мемориально-паркового комплекса и отслужат панихиду с поминовением имен 18 тысяч воинов, проливших свою кровь на полях сражений и погребенных на этом месте", — говорится в сообщении.

В часовне Преображения Господня на Братском кладбище состоится торжественная закладка капсулы с землей из Калининградской области — единственного места на территории современной России, где проходили сражения Первой мировой войны. В мемориальной акции примут участие политики, общественные деятели, представители Церкви и жители столичного района Сокол.

Придать мемориалу федеральный статус

"Сейчас мемориальный парк имеет городской уровень. Необходимо поднять его статус, потому что в стране нет ни одного мемориала федерального уровня, посвященного памяти героев Первой мировой войны. Наша задача — восстановление исторической справедливости. Нужно поменять отношение к этому периоду нашей истории", — заявил первый зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков.

Предполагается, что мемориал на Соколе станет главным в России местом памяти воинов Первой мировой. По аналогии с Парком Победы на Поклонной горе, открытым в 1995 году и ежегодно объединяющим всех, кто чтит подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне. Открытие нового музея хотят приурочить к 18 ноября 2018 года — 100-летию окончания Первой мировой войны. Инициаторы надеются, что в памятных мероприятиях примут участие патриарх Кирилл и первые лица государства.

Эта война была забыта и оболгана — названа "империалистической". А память людей, которые защищали страну, была растерта в прах — имена забыты. Это, на самом деле, преступление перед памятью защитников Отечества", — отметил Щипков.