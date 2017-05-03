Путин примет участие в открытии креста-памятника князю Сергею Романову

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в церемонии открытия креста в память о великом князе, генерал-губернаторе Москвы (в 1891–1905 годах) Сергее Александровиче, сообщает пресс-служба Кремля.

"Путин примет участие в церемонии открытия креста в память о великом князе Сергее Александровиче в Кремле. Памятный крест был поставлен у Никольской башни в 1908 году на народные пожертвования после убийства генерал-губернатора Москвы великого князя Сергея Александровича в 1905 году. В 1918 году памятник был уничтожен", — говорится в сообщении.

Отмечается, что работы по восстановлению креста велись Российским военно-историческим обществом и Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" по поручению президента РФ.