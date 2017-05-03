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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Как христиан на Святой земле в ислам обращают

15:2103.05.2017
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© РИА Новости . Мария ШустроваМусульманин раздает пособия об исламе у церкви Успения Пресвятой Богородицы в ИерусалимеМусульманин раздает пособия об исламе у церкви Успения Пресвятой Богородицы в Иерусалиме
© РИА Новости . Мария Шустрова
Мария Шустрова

"Их полиция гоняет-гоняет, а они снова приходят! Когда же это закончится! Как они надоели!", — возмущается наш экскурсовод, глядя на мужчину с пачкой брошюр в руках.

В первые недели после Пасхи сотни тысяч паломников приезжают поклониться христианским святыням Иерусалима. Для местных мусульман это отличный повод "просветить неверных": рядом с христианскими церквями всех конфессий тут же появляются мужчины, раздающие брошюры об исламе.

Один из таких мусульманских "миссионеров" облюбовал место рядом с входом в православную церковь Успения Пресвятой Богородицы. Он с интересом прислушивается и, просияв улыбкой, спрашивает: "Рашн?" Я утвердительно киваю. Мусульманин с ловкостью фокусника извлекает из своей пачки брошюру на русском языке и вкладывает мне в руки. Читаю: "Краткое иллюстрированное руководство для понимания ислама". Мельком успеваю заметить в пачке пособия и на других языках.

На этом мое знакомство с исламом заканчивается — экскурсовод отгоняет "проповедника" подальше от нашей группы. Но он тут же  находит в потоке паломников новых потенциальных мусульман, на этот раз, англоговорящих. Я с интересом наблюдаю за реакцией. Некоторые раздражаются и гонят "миссионера", некоторые просто отмахиваются, кто-то в рассеянности берет брошюру. Но как бы на него не реагировали, "проповедник" остается вежлив и доброжелателен.

Миссионерская провокация

Часом позже, примостившись за обеденным столом, я листаю выданное мне пособие. Первая часть посвящена доказательству истинности ислама. Оказывается, человеческий мозг, эмбрионы, облака на небе, земная кора, вода в морях и реках — все в мире говорит об этом. Ну, допустим.

Но вторая часть приводит в замешательство. "Бог не есть Иисус, и Иисус не является Богом", "Бог не есть святая Троица", "все это считается богохульством", "Библия, которая существует сегодня, не является подлинным писанием, открытым Богом". Неужели христианские паломники, преодолевшие тысячи километров, чтобы поклониться своим святыням, будут спокойно читать такие заявления?  Или обратятся ислам?

То, что раздавать брошюры об исламе у христианских храмов Иерусалима — идея не самая удачная и кроме раздражения у "целевой аудитории" ничего вызвать не может, ясно и ребенку. Получается, кто-то просто хочет очередной раз дестабилизировать хрупкий мир в городе — святыне трех религий. Но кто?

© РИА Новости . Мария ШустроваКраткое иллюстрированное руководство для понимания ислама
© РИА Новости . Мария Шустрова
Краткое иллюстрированное руководство для понимания ислама

Саудовский след

На первом развороте брошюры написано, что ее перевод выполнен Ассоциацией культурно-просветительских общественных объединений "Собрание", правда, не указано, с какого именно языка. Та же самая организация упоминается в качестве издателя. Согласно данным ЕГРЮЛ, ассоциация прекратила свое существование в 2015 году по решению суда. Зато есть имя – Мухамед Саляхетдинов, бывший председатель правления "Собрания".

"Книжку сделали в Саудовской Аравии. Мы только помогали им с редакцией, с переводом. Они также убрали несколько вещей, которые мы попросили. Они слишком уж рьяно пропагандировали вероучение, мы объяснили, что это не очень соответствует России. Таким образом, мы выступили только как консультанты, а они ее напечатали", — объясняет РИА Новости Саляхетдинов.

Действительно, в конце пособия указано, что со всеми предложениями и замечаниями следует обращаться не к российской организации, а по саудовскому номеру. Собеседник агентства добавил, что не знает, почему в итоге книжки попали не в Россию, а на Святую землю. Он также признал, что раздавать брошюры людям, пришедшим по-христиански помолиться, "некрасиво". Но все дело в том, убежден Саляхетдинов, что среди верующих есть активисты, будь то христиане или мусульмане, которые пытаются пропагандировать свои убеждения другим. По его мнению, здесь нужно просто вести диалог и разъяснять мусульманам- миссионерам, что они неправы.

"Остановить подобное миссионерство"

Резко против подобных начинаний израильских мусульман выступил глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Москвы Альбир Крганов. Он привел в пример аят из Корана, в котором есть предостережение от подобного миссионерства. "Не оскорбляйте тех, к кому они взывают помимо Аллаха, а не то они станут оскорблять Аллаха из враждебности и по невежеству", — гласит Коран.

"Считаю, что те люди, которые распространяют подобную литературу, нацелены не на то, чтобы рассказать о красоте нашей веры, а на преднамеренное ухудшение взаимоотношений между верующими разных религий. Мы твердо стоим на позициях того, что нельзя этого делать. Религиозные организации должны максимально консолидировать общество, а не наоборот. Тем более Иерусалим — больное место для верующих людей разных религий. Подобного рода провокации должны быть вовремя остановлены", — заявил муфтий.

По его словам, если верующие каждой религии начнут пропагандировать около храмов других конфессий свои религиозные убеждения, то "это приведет к эскалации, насилию и конфликтам". "Всему свое место и время. У нас есть мечети, на территории которых мы ведем проповедческую деятельность", — подчеркнул собеседник агентства.

Меншее из зол

Впрочем, замглавы миссионерского отдела Московского патриархата Игумен Серапион (Митько) уверен, что раздача книжек у храмов — меньшее из зол, которые могут произойти в Ближневосточном регионе. По его мнению, такая проповедь довольно мирная.

"Россия находится в другом мире, в отличие от Святой земли. Эту ситуацию нужно сравнивать не с Россией, а с другими регионами Ближнего Востока, где идет война, где представители одной религии убивают представителей другой. Если бы все верующие люди ограничились раздачей листовок, не переходя к насилию, тогда на Ближнем Востоке царил бы мир. Так что, это не самое страшное, что может там произойти", — заключил представитель Русской православной церкви.

© Фото : Антон СкрипуновСтрастная пятница в Иерусалиме
© Фото : Антон Скрипунов
Страстная пятница в Иерусалиме
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Религия и мировоззрение
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