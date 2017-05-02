Закс Петербурга решит вопрос о референдуме по Исаакиевскому собору 17 мая

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая – РИА Новости. Законодательное собрание Петербурга рассмотрит вопрос о референдуме о статусе Исаакиевского собора 17 мая, сообщил в Facebook депутат городского парламента Максим Резник.
"Вопрос об исаакиевском референдуме будет включен в повестку заседания Закса на 17 мая", — написал депутат на своей странице.
В понедельник на митинге на Марсовом поле депутат сообщил, что оппозиция будет настаивать на включении в повестку заседания 3 мая. В свою очередь депутат Борис Вишневский написал в Facebook, что дата 17 мая находится "за пределами срока, установленного законом".
"Мы будем завтра настаивать на внесении вопроса в повестку. Если откажутся — уже завершается подготовка иска о бездействии закса", — написал депутат.
В Кремле ранее заявляли, что вопрос передачи Исаакия целиком находится в ведении городских властей. В середине апреля в пресс-службе губернатора Петербурга отмечали, что официальное заявление РПЦ о передаче Исаакиевского собора в безвозмездное пользование церкви в администрацию города не поступало.