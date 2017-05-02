Закс Петербурга решит вопрос о референдуме по Исаакиевскому собору 17 мая

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая – РИА Новости. Законодательное собрание Петербурга рассмотрит вопрос о референдуме о статусе Исаакиевского собора 17 мая, сообщил в Facebook депутат городского парламента Максим Резник.

Ранее комитет по законодательству городского парламента рекомендовал внести вопрос о референдуме в повестку пленарного заседания Заксобрания. Однако юруправление ЗакСа определило, что вынесенный на обсуждение вопрос не соответствует федеральному и местному законам. Ожидалось, что Законодательное собрание Санкт-Петербурга рассмотрит соответствующее постановление на заседании в ближайшую среду, 26 апреля, однако большинство депутатов отказалось от его обсуждения.

"Вопрос об исаакиевском референдуме будет включен в повестку заседания Закса на 17 мая", — написал депутат на своей странице.

В понедельник на митинге на Марсовом поле депутат сообщил, что оппозиция будет настаивать на включении в повестку заседания 3 мая. В свою очередь депутат Борис Вишневский написал в Facebook, что дата 17 мая находится "за пределами срока, установленного законом".

"Мы будем завтра настаивать на внесении вопроса в повестку. Если откажутся — уже завершается подготовка иска о бездействии закса", — написал депутат.

Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Позже они уточнили, что собор передается без смены юридического статуса — его владельцем остается город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.

В Кремле ранее заявляли, что вопрос передачи Исаакия целиком находится в ведении городских властей. В середине апреля в пресс-службе губернатора Петербурга отмечали, что официальное заявление РПЦ о передаче Исаакиевского собора в безвозмездное пользование церкви в администрацию города не поступало.