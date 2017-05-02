Орден без головы: мальтийские рыцари остались без магистра

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости, Мария Шустрова. Мальтийские рыцари в ходе чрезвычайного капитула так и не смогли выбрать нового Великого магистра ордена, ограничившись сменой одного местоблюстителя на другого, сообщает католическое издание The Tablet.

Новым местоблюстителем или "временным лейтенантом" был назначен 73-летний итальянец Джакомо Далла Торре дель Темпьо ди Сангвинетто, сменив на этом посту великого командора Людвига Хоффмана фон Румерштайна. Румерштайн руководил рыцарями с 28 января, с тех пор как суверенный совет (правительство) ордена приняло отставку Великого магистра Мэтью Фестинга.

Скандал

"Папа Франциск был информирован письмом о результатах выборов, Также были проинформированы все великие приораты, субприораты и национальные ассоциации Мальтийского ордена во всем мире, а также представители 106 стран, поддерживающих дипломатические отношения с Орденом", — приводит издание заявление ордена.

Разногласия внутри ордена возникли после того, как Великий магистр Мэтью Фестинг уволил великого канцлера (глава исполнительной власти в ордене) Альбрехта фон Безелагера. Канцлера обвинили в том, что в ходе одной из гуманитарных миссий ордена в Африке он дал согласие на раздачу презервативов местному населению, что противоречит учению Римско-католической церкви. Хотя инцидент имел место несколько лет назад, о нем заговорили только в конце 2016 года.

Глава правительства ордена категорически отверг эти претензии, объяснив, что ничего не знал об этих действиях одной из неправительственных организаций, сотрудничающих с орденом. Тем не менее, в начале декабря 2016 года Фестинг в ходе специальной аудиенции лишил Безелагера всех полномочий.

Такое безапелляционное решение Великого магистра встревожило Святой престол. Ватикан создал специальную комиссию по расследованию всех обстоятельств увольнения высокопоставленного рыцаря. Вмешательство папы римского вызвало бурный протест со стороны Фестинга, настаивавшего на полной независимости ордена от католической церкви. Великий магистр недвусмысленно напомнил Святому престолу о суверенности ордена, который имеет статус организации-наблюдателя при ООН и в Совете Европы, а также поддерживает дипломатические отношения со 106 государствами. Фестинг отказался признать полномочия папской комиссии и призвал рыцарей не оказывать ей содействия.

Ничтожные и недействительные решения магистра

Такая позиция главы ордена не нашла поддержки среди многих рыцарей. Вскоре Великий магистр был вызван на аудиенцию к папе римскому Франциску. Согласно официальной информации ватиканской пресс-службы, понтифик принял отставку Фестинга 25 января, а временное управление старейшим из действующих в мире рыцарских орденов передал командору.Согласно статье 16 конституции суверенного Мальтийского ордена, Великий магистр, который избирается на эту должность пожизненно, должен передать вопрос о своей отставке на рассмотрение Суверенного совета. Поэтому решения папы оказалось мало. 28 января Суверенный совет все же утвердил отставку главы ордена.

Заморозка конфликта

Более того, совет отменил указы, подписанные Фестингом за последние два месяца, начиная с распоряжения об отстранении от должности великого канцлера Альбрехта Фрайхерра фон Безелагера. Таким образом, Безелагер вновь занял один из важнейших постов в иерархии Мальтийского ордена. Такого решения от ордена требовал сам Святой престол: незадолго до заседания совета соответствующее послание руководству и членам Мальтийского ордена направил госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин. В этом документе указывалось, в частности, что все указы, подписанные Фестингом, начиная с 6 декабря, являются "ничтожными и недействительными".

Вместо избрания нового Великого магистра мальтийские рыцари 29 апреля лишь сменили папского местоблюстителя на своего. Следует отметить, что для Сангвинетто занимать пост "временного лейтенанта" не в новинку: он уже руководил орденом в 2008 году после смерти главы рыцарей Эндрю Берти.

В отличие от 2008 года, когда Сангвинетто правил два месяца, на этот раз он будет иметь полномочия Великого магистра в течение года. Предполагается, что в конце апреля 2018 года чрезвычайный капитул мальтийских рыцарей соберется вновь и попробует все же избрать нового лидера.

После принесения присяги предыдущий местоблюститель возложил на плечи Сангвинетто воротник Великого магистра. Вслед за этим ранее восстановленный в должности Великий канцлер Альбрехт Бёзелагер объявил собрание Пленарного госсовета закрытым.