Удовольствие посмотреть салют 9 мая с храма Христа Спасителя подорожает

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Вход на смотровую площадку храма Христа Спасителя (ХХС) будет стоить 9 мая втрое больше обычного – 750 рублей вместо 250. В Фонде ХХС, который управляет принадлежащим городу Москве храмом, объяснили это вызванными наплывом людей дополнительными расходами, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

"Практика платного посещения смотровых площадок, в том числе, на культовых сооружениях, общемировая. Необходимость взымания платы связана с дополнительными расходами, которые несёт организация, обеспечивающая такое мероприятие, в целях комфорта и безопасности пребывания посетителей на смотровой площадке", — сказала радиостанции помощник исполнительного директора Фонда Храма Христа Спасителя Людмила Шмелева.

По ее словам, в период посещения смотровых площадок в вечернее время расход электроэнергии значительно увеличивается. Помимо этого, в таких случаях необходимы дополнительные расходы "по уборке смотровых площадок после их посещения".

"Данное мероприятие проводится в нерабочее время. В связи с действующим законодательством, сотрудникам, которые обеспечат это мероприятие, производятся дополнительные выплаты", — добавила Шмелева.

Бесплатный вход на смотровую площадку в этот день, по данным радиостанции, предусмотрен ветеранам и инвалидам.

Ранее стало известно, что более 130 тысяч военнослужащих Минобороны и других силовых ведомств готовятся к проведению 9 мая военных парадов, салютов и других торжественных мероприятий с привлечением более 2 тысяч единиц военной техники. Военные парады пройдут в 28 городах, в том числе в городах-героях Волгограде, Керчи, Москве, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле.