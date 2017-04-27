Патриарх Кирилл может стать настоятелем Исаакиевского собора

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Придание Исаакиевскому собору после его передачи РПЦ патриаршего статуса было бы правильной схемой управления им, заявил РИА Новости пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков.

"На мой взгляд, это было бы правильной схемой использования этого собора, с учетом его общецерковного статуса", — сказал Волков.

Особенность патриаршего статуса храмов заключается, по его словам, в том, что оперативное управление осуществляется наместником или ключарем, как, например, в храме Христа Спасителя. Однако все основные решения принимаются патриархом как настоятелем храма или монастыря.

"Храм Христа Спасителя — самый лучший, самый оптимальный в этом смысле пример", — отметил Волков. Он добавил, что считает вполне допустимым, чтобы Исаакиевский собор мог бы управляться по такой же модели.

Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. В феврале патриарх Кирилл на заседании Высшего церковного совета РПЦ в храме Христа Спасителя заявил, что все гарантии РПЦ в отношении Исаакиевского собора будут выполнены. По его словам, передача собора в год столетия революции 1917 года стала бы "символом примирения нашего народа". При этом он выразил мнение, что тему возможной передачи церкви Исаакиевского собора пытаются использовать в политических целях.

Патриаршими соборами, помимо храма Христа Спасителя, являются, в том числе, Богоявленский собор в Елохове (Москва), Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры и Морской Никольский собор в Кронштадте.