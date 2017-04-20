В ЕЕК попросили Путина создать определение христианофобии и исламофобии

МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор на заседании Российского организационного комитета "Победа" призвал президента РФ Владимира Путина законодательно закрепить определение антисемитизма, а также дать определения понятиям христианофобия и исламофобия.

"Семьдесят лет прошло после того, как мир был освобожден от Холокоста, но до сих пор нет общепризнанного мирового определения антисемитизма. От имени 42 еврейских общин Европы и от российской общины я бы хотел попросить о включении в протокол пункта о завершении согласования Российской Федерацией рабочего определения антисемитизма хотя бы в формате ОБСЕ, которое уже поддержали 50 стран", — сказал Кантор.

Он также попросил президента закрепить в стране определение понятий христианофобии и исламофобии и заверил, что европейские евреи поддержат такое начинание, так как "это будет справедливо".

Президент ЕЕК от имени еврейских общин Европы поблагодарил Путина и МИД РФ за "настойчивую работу" по борьбе с коллаборационизмом и антисемитизмом