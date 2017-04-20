Кузнецова спокойно относится к разрешению носить хиджабы в чеченских школах

БЕЛГОРОД, 20 апр — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова относится демократично к разрешению носить хиджабы чеченским школьницам.

Парламент Чечни внес дополнительную статью в законопроект об образовании республики, дающую учащимся школ право носить одежду или символику в соответствии с их традициями и религией. Ранее запрет на ношение хиджабов в учебных заведениях приняли на Ставрополье и в Мордовии, против выступала и министр образования Ольга Васильева.

"Я демократично к этой теме отношусь… Ну, платочек или хиджаб — у каждого свое право", — ответила Кузнецова на просьбу журналистов прокомментировать разрешение чеченским школьницам носить хиджабы.

"Я тут слишком демократичный человек, поэтому я лучше не буду пока вмешиваться, не изучив всех вопросов", — добавила она.