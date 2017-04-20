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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

В РПЦ нашли эффективный способ борьбы с микрофинансовыми организациями

16:2520.04.2017
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© РИА Новости . Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкПредседатель Синодального информационного отдела РПЦ Владимир ЛегойдаПредседатель Синодального информационного отдела РПЦ Владимир Легойда
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Деятельность микрофинансовых организаций является угрозой для общественного согласия, поэтому для оздоровления данного сектора экономики нужно не только издавать соответствующие законы, но и повышать уровень финансовой грамотности россиян, считает глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на заседании президиума Государственного совета по вопросу о национальной системе защиты прав потребителей, назвал старуху-процентщицу из романа Федора Достоевского "очень скромной" в сравнении с современными микрофинансовыми организациями.Глава государства также отметил, что самые острые проблемы сейчас сосредоточены в сфере услуг, в том числе финансовых. Немало затруднений возникают у граждан, которые решают прибегнуть к так называемым микрозаймам, добавил он. Президент призвал ужесточить законодательство в сфере финансовых услуг.

"Наряду с законодательными ограничениями деятельности микрофинансовых организаций, первоочередной задачей всего общества должно стать повышение финансовой грамотности населения. Эти два процесса должны происходить одновременно, и тогда их итогом станет нормализация человеческих отношений и оздоровление данного сектора экономики", — приводит отдел слова Легойды.

Он считает недопустимой ситуация, когда человек берет в долг небольшую сумму до зарплаты, "а через некоторое время узнает, что теперь ему нужно продать все, что он имеет, чтобы погасить чудовищную задолженность". Легойда напомнил, что об этой проблеме говорил патриарх Кирилл в своем выступлении перед Госдумой в январе.

"Взимание огромных процентов усугубляет разделение и усиливает общественное напряжение. Полагаю, что подобная практика должна быть пресечена государством, которое, по мысли Владимира Соловьева, призвано следить за тем, чтобы наша жизнь не превратилась в ад", — добавил представитель Русской православной церкви.

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Религия и мировоззрение
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