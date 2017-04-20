В США открывается церковь конопли

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Международная церковь конопли открывается в четверг в городе Денвер (штат Колорадо), ее адепты используют каннабис в ритуальных целях, сообщает издание Huffington Post.

"Мы не верим в авторитарные структуры и не признаем высокомерного познания Божьего Разума. У нас нет великих пророков и первосвященников", — сказал в интервью газете адепт церкви Ли Моллой.

Организация заняла здание протестантской церкви. В нем будут проводиться различные мероприятия. Церковь намерена приглашать известных актеров, стендап-комиков, а также устраивать концерты и кинопоказы.

По словам профессора Нью-Йоркского университета Марка Феррары, первое упоминание об употреблении конопли в ритуальных целях восходит к индийским Ведам — около 3 тысяч лет назад. Многие индуисты до сих пор изготавливают напиток на основе каннабиса под названием "бханг".

Помимо этого, конопля является частью растафарианского культа, распространенного преимущественно на Ямайке и в Эфиопии. Известным растафарианцем был регги-певец Боб Марли.