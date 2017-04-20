Евреи РФ скорбят в связи со смертью зверски избитого на Украине раввина

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар направил соболезнования семье раввина Мендла Дайча, который скончался в Израиле после того, как в прошлом году был зверски избит в Житомире.

Раввин Мендл Дайч был найден без сознания с ножевыми ранениями у железнодорожного вокзала Житомира7 октября прошлого года. Позже по обвинению в разбойном нападении с целью завладения имуществом были арестованы трое жителей Закарпатской области и одна жительница Винницкой.

"Я лично и вся наша община скорбим вместе с вами в этот час. Кончина вашего отца – это огромная потеря для всех нас. После того, как ваш отец подвергся подлому нападению, мы молились за него, постоянно просили Бога о его исцелении, с тревогой следили за его состоянием с того самого дня, когда его перевезли в Святую землю для лечения. Но на все воля Божья, не нам судить о Его решениях — и так случилось, что ваш отец покинул этот мир", — приводит слова раввина Лазара его пресс-служба.

Он назвал кончину Дайча утратой "для всего еврейского народа".