Организаторы: СМИ поторопились, "отменив" выступление Самойловой в храме

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Супруг Юлии Самойловой подтвердил, что певица будет присутствовать на пасхальном концерте в храме Христа Спасителя и, может быть, выступит, сообщил РИА Новости один из организаторов концерта, директор хора "Сорок сороков" Георгий Сызранцев.
"Муж Юлии дал мне подтверждение, что она будет на концерте. Он также сказал, что, в принципе, если Юля будет в голосе и хорошо себя чувствовать, то она споет — это не проблема. Самое главное, что она будет на концерте", — сказал Сызранцев.