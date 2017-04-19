Организаторы: СМИ поторопились, "отменив" выступление Самойловой в храме

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Супруг Юлии Самойловой подтвердил, что певица будет присутствовать на пасхальном концерте в храме Христа Спасителя и, может быть, выступит, сообщил РИА Новости один из организаторов концерта, директор хора "Сорок сороков" Георгий Сызранцев.

Ранее в пресс-службе синодального отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ сообщили РИА Новости, что артистка выступит 25 апреля в храме Христа Спасителя вместе с хором "Сорок сороков". Позже в СМИ со ссылкой на представителей певицы появились сообщения, опровергающие эту информацию.

"Муж Юлии дал мне подтверждение, что она будет на концерте. Он также сказал, что, в принципе, если Юля будет в голосе и хорошо себя чувствовать, то она споет — это не проблема. Самое главное, что она будет на концерте", — сказал Сызранцев.