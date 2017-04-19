Впервые в России выпущен православный видеословарь для глухих

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Уникальный видеословарь православной лексики русского жестового языка будет представлен в четверг в столичной Марфо-Мариинской обители, сообщили РИА Новости в пресс-службе Синодального отдела по благотворительности Русской православной церкви.

"Этот видеословарь по-своему уникален, никогда раньше в России не предпринимались попытки обобщить и представить в видеоформате все многообразие русского жестового языка по церковной тематике", — сказала представитель отдела Вероника Леонтьева. Она добавила, что словарь ждут глухие люди, сурдопереводчики, священники и социальные работники.

Работа над словарем, в котором обобщен опыт 9 регионов, где давно существуют православные общины глухих, продолжалась больше года.

Совместный проект Всероссийского общества глухих и Координационного центра по работе с глухими, слепоглухими и слабослышащими Синодального отдела по благотворительности представят в Москве глава отдела епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон и президент Всероссийского общества глухих Валерий Рухледев.

В презентации в четверг примут участие представители православных общин глухих из храмов Москвы и Подмосковья, переводчики русского жестового языка и православные добровольцы, изучающие жестовый язык.