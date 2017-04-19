У РПЦ пытаются отобрать уже переданный ей Сампсониевский собор в Петербурге

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Попытка оспорить передачу Сампсониевского собора Русской православной церкви вызывает только недоумение, так как все вопросы уже были согласованы на всех уровнях, а сама передача состоялась еще в феврале, заявили РИА Новости в секторе коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии.

Ранее СМИ сообщили, что глава комиссии по образованию, культуре и науке петербургского заксобрания Максим Резник обратился в Генпрокуратуру с требованием проверить законность передачи РПЦ Сампсониевского собора в Петербурге, который раньше принадлежал музею "Исаакиевский собор".

Депутат ссылается на то, что по закону передача Церкви объектов, принадлежащих государственным или муниципальным учреждениям, допускается лишь после прекращения их прав. Однако, согласно закону "О музейном фонде РФ и музеях в РФ", последнее возможно, только если объекты используются не по назначению, либо в случае ликвидации музея. Однако при передаче Церкви Сампсониевского собора таких оснований, якобы, не было. Отказ музея, подписанный его директором Николаем Буровым, по мнению политика, также не может служить законным основанием для изъятия комплекса, так как руководитель музея такими полномочиями не наделен.

"Мы с недоумением смотрим на действия, которые предпринимаются, в то время как все официальные документы уже подписаны и согласованы на всех уровнях. Официальная передача Сампсониевского собора прошла еще 5 февраля. Нам не очень понятна эта активность", — сказала РИА Новости руководитель сектора коммуникаций Наталья Родоманова.

По ее мнению, кто-то просто хочет привлечь к себе внимание, устраивая "бурю в стакане". Также удивление в митрополии вызвал аргумент Резника, будто директор музея Буров не обладает полномочиями подписывать отказ от собора.