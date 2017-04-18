Патриарх: "перетягивание каната" в межправославных отношениях неуместно

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Собор на Крите, так и не ставший Всеправославным, не породил новых "линий разделения" между поместными православными Церквами, никакого кризиса в их отношениях не началось, подчеркнул патриарх Московский и всея Руси на пасхальном приеме в Министерстве иностранных дел России.

"Прошлый год был непростым для межправославных отношений, не все Церкви смогли встретиться на Крите. Позиция которую мы предложили в качестве компромисса, эта позиция не всеми принимается, у нас не осталось ничего иного, как воздержаться от участия в этой встрече. Но мы воздержались от критики собора", — сказал патриарх.

Он заверил, что Русская церковь "понимает все трудности", которые существуют в "православной семье", но "подлинно всеправославный собор" состояться на основах критского по существу не сможет. Тем не менее, кризиса во взаимоотношениях православных Церквей патриарх не видит.

"Никакого кризиса в православии не открылось. Просто обнаружились трудности, а трудности надо решать. Решить их можно только на пути совместных решений. Перетягивание каната неуместно, оно не сработает, и сейчас это понимание присутствует во всех поместных православных церквях",- заключил предстоятель Русской православной церкви. —0-