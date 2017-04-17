Собянин и патриарх Кирилл отлили колокол в центре Москвы

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник посетили одну из площадок фестиваля "Пасхальный дар" на площади Революции в центре города, где приняли участие в отливке колокола.

На площади Революции работает колокололитейная мастерская Данилова монастыря. Посетителя фестиваля могут наблюдать процесс изготовления колоколов из бронзы. Вес каждого колокола составляет 1 пуд (16 кг). На все колокола наносится надпись: "Пасхальный Дар в Светлую седмицу. Москва. 2017 год".

"Спасибо, что вы посетили наш фестиваль "Пасхальный дар", который вы благословили. Мы его проводим уже несколько дней, его посещает огромное количество людей. Здесь и торговля из разных регионов страны, из разных монастырей, церквей, которые принимают активное участие", — сказал Собянин, обращаясь к патриарху.

Мэр столицы пояснил, что за "Пасхальным даром" последует "целый сезон различных фестивалей: следующий будет посвящен весне, первомайским праздникам, Дню Победы".

В свою очередь патриарх Кирилл поблагодарил организаторов за создание фестиваля. "Люди, живущие в больших городах, очень разделены. Иногда даже живут в одном подъезде, а друг друга не знают. Мало что людей объединяет. И такие праздники – пасхальные, рождественские и разные другие, которые стали осуществляться благодаря вашей инициативе на таких замечательных площадках, они неформально объединяют людей", — отметил он.

Фестиваль "Пасхальный дар" проходит с 12 по 23 апреля на 24 площадках в центре Москвы и в 19 городских парках. Для участия в фестивале было подано свыше 340 заявок от предпринимателей. Всего на фестивальных площадках работают 143 торговых предприятия, среди которых 25 – от православных храмов, монастырей и благотворительных организаций, в том числе Троице-Сергиевой лавры, Данилова ставропигиального мужского монастыря.

"Красивые павильоны, замечательная музыка, можно даже на каруселях покататься. Вот было бы побольше времени, мы бы с Сергеем Семеновичем на карусели покатались", — пошутил глава РПЦ.

Главным украшением фестиваля в этом году являются 10 макетов колоколов московских храмов. На Пушкинской площади, в Новопушкинском сквере и на Тверском бульваре можно увидеть 3-метровые макеты колоколов храма Христа Спасителя (Торжественный большой и Святительский колокола), колокольни Ивана Великого (колокола "Медведь", "Реут", "Корсунский" и "Немчин"), Успенской звонницы Московского Кремля (Семисотный, Большой Успенский), а также Большой колокол Данилова монастыря и Набатный колокол из Оружейной палаты.

Также гости фестиваля смогут приобрести сувениры и продукты из многих российских регионов. Фермеры из Московской, Липецкой, Смоленской, Рязанской, Нижегородской и Владимирской областей привезли сыр и молоко, а производители из Волгоградской, Курской, Тамбовской, Саратовской, Воронежской и Московской областей — мед и другую продукцию пчеловодства. Всего на ярмарках можно будет купить 50 сортов пасхальных куличей.