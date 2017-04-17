Православные призывают сделать понедельник после Пасхи выходным в РФ

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Аналитический центр святителя Василия Великого разместил в интернете петицию с предложением сделать понедельник после Пасхи выходным днем в России.

"Учитывая значение православия в жизни России и конструктивный характер государственно-церковных отношений, предлагается ввести официальный выходной, связанный с главным христианским праздником — Пасхой… Такой новой праздничной датой должен стать Светлый понедельник — первый день после Пасхи", — говорится в петиции.

Авторы текста напомнили, что Светлый понедельник был праздничным днем в Российской империи вплоть до революции. Работодатели любого уровня были обязаны предоставлять в этот день выходной своим сотрудникам, согласно статье 198 "Устава о промышленном труде", входившего в состав Свода законов Российской Империи. По всей России в дни Светлой Седмицы было принято участвовать в массовых играх, гуляниях, ходить по соседям петь песни.

Создатели петиции также подчеркнули, что Россия — одна из немногих стран, где Светлый понедельник не является выходным, хотя большинство населения (70-80 процентов) исповедует православие. Исключение составляет лишь Республика Крым, которая после воссоединения с РФ сохранила за этим днем статус праздника.