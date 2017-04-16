В Московской консерватории открылся Пасхальный фестиваль

МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Московский Пасхальный фестиваль, посвященный 135-летию со дня рождения Игоря Стравинского, открылся в воскресенье в Большом зале Московской консерватории концертом симфонического оркестра петербургского Мариинского театра под управлением Валерия Гергиев и пианиста Дениса Мацуева.

"В программе Пасхального фестиваля будет немало сюрпризов. Как всегда ширится география фестиваля, в этом году он охватит 76 городов Российской Федерации, то есть практически пройдет во всех уголках нашей страны", — рассказала журналистам профильный вице-премьер Ольга Голодец, присутствующая на открытии.

Также приехавший в консерваторию министр культуры России Владимир Мединский в свою очередь заметил, что Пасхальный фестиваль — не единственный способ познакомится с классической музыкой.

"У нас сейчас активно работают филармонии, есть проект "Филармонические сезоны", коллективы московской филармонии посещают десятки городов нашей страны, но, безусловно, концерты Мариинского театра вместе с приглашенными звездами — это всегда нечто особенное, это мировой уровень, прекрасная добрая традиция популяризации классической музыки", — сказал Мединский.

Художественный руководитель фестиваля Гергиев отметил, что фестиваль посвящен творчеству Стравинского.

"Россия любит Игоря Стравинского, но еще не знает его, мне кажется. Нельзя ни говорить, ни думать, что его творчество ограничивается тремя русскими балетами. Прозвучат и его симфонии, и инструментальные концерты, хоровые произведения, музыка для необычных составов. Им написано огромное количество концертов и даже камерных произведений, которые редко звучат не только в России. И в каждом концерте будет звучать музыка Стравинского", — сказал Гергиев.

В концерте-открытии фестиваля симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Гергиева и Мацуев исполнят произведения Сергея Рахманинова, Стравинского, Петра Чайковского, Михаил Глинки.

Симфоническая программа



За три недели фестиваля музыканты Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Гергиева выступят более чем в 20 регионах России: в Москве, Казани, Альметьевске, Набережных Челнах, Оренбурге, Магнитогорске, Екатеринбурге, Сургуте, Тюмени, Новосибирске и других городах. Городом-участником симфонической программы станет Владивосток, где 2 и 4 мая на Приморской сцене Мариинского театра выступит южнокорейский пианист-виртуоз Сон Чжин Чо.

В симфонической программе также участвуют "Страдивари-ансамбль" Мариинского театра, пианисты Мацуев, Даниил Трифонов и Сон Чжин Чо, скрипачи Кристоф Барати, Павел Милюков и Лоренц Настурика-Гершовичи, дирижер Даррел Анг и многие другие.

Кульминацией фестиваля станет традиционный концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Гергиева на Поклонной горе 9 мая в День Великой Победы.

Фестиваль пройдет с 16 апреля по 9 мая при поддержке правительства Москвы, министерств культуры и обороны России и по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.