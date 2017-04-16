Путин поприветствовал участников и гостей Московского Пасхального фестиваля

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XVI Московского Пасхального фестиваля, отметив, что он объединяет неравнодушных людей и служит укреплению нравственных и духовных ценностей.

Московский Пасхальный фестиваль, посвященный 135-летию со дня рождения Игоря Стравинского, открылся в воскресенье в Большом зале Московской консерватории имени П.И. Чайковского.

"Приветствую вас на XVI Московском Пасхальном фестивале. Этот творческий форум по праву вошел в календарь ярких, масштабных культурных событий. Он объединяет неравнодушных людей, служит целям просвещения, благотворительности, меценатства, укреплению нравственных и духовных ценностей", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля в воскресенье.

Путин отметил, что устроители фестиваля из года в год обогащают его программу, расширяют географию, вовлекают в орбиту все больше участников, в том числе гостей из-за рубежа.

"Хорошая традиция — посвящать каждый фестиваль одной из важных страниц в истории русского искусства, творчеству выдающегося музыканта. Нынешний смотр приурочен к 135‑летию со дня рождения Игоря Федоровича Стравинского. Это прекрасная возможность внести значимый вклад в сохранение и популяризацию наследия великого композитора, дирижера, пианиста", — отметил российский лидер и пожелал участникам фестиваля вдохновения, благополучия и самых добрых впечатлений.

Фестиваль пройдет с 16 апреля по 9 мая при поддержке правительства Москвы, министерства культуры Российской Федерации, министерства обороны Российской Федерации и по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.