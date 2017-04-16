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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Благодатный огонь сошел в Иерусалиме и прибыл в Москву

00:0716.04.2017
(обновлено: 00:14 16.04.2017)
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Верующие в храме Гроба Господня во время схождения благодатного огня
© REUTERS/ Amir Cohen

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП), получившая Благодатный огонь в иерусалимском храме Гроба Господня в Иерусалиме, доставила святыню в Москву.

Схождение благодатного огня в Иерусалиме 15.04.17
В сети появилось видео схождения благодатного огня в Иерусалиме
В международном аэропорту Внуково-1 самолет с Благодатным огнем встретили сотни верующих. Они смогли получить частицы Благодатного огня, чтобы принести его в свои дома и храмы. Святыню привезли спецрейсом в особых лампадах.

Благодатный огонь передают патриарху Кириллу в храм Христа Спасителя, где проводится праздничное пасхальное богослужение. Кроме того, он отправляется в тысячи храмов России, ближнего и дальнего зарубежья. В течение Светлой седмицы (первой недели после Пасхи) желающие смогут получить Благодатный огонь в офисе Фонда Андрея Первозванного в Москве. Для этого нужно прийти со своей лампадой по адресу: улица Покровка, дом 42, строение 5 (с 9.00 до 18.00).

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Ежегодно в канун Пасхи о его схождении  в храме Гроба Господня в Иерусалиме молится патриарх Иерусалимский, другие представители православного духовенства и десятки тысяч паломников.

Верующие в храме Гроба Господня во время схождения благодатного огня
© REUTERS/ Amir Cohen
Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Ежегодное чудо

Появление святыни, которая ежегодно загорается накануне православной Пасхи в Кувуклии — часовне над Гробом Господним в иерусалимском храме Воскресения Христова, несмотря на регулярность, называют "чудом схождения Благодатного огня". Согласно поверью, если огонь не сойдет, это станет знаком, что приближается конец света, а люди, находящиеся в храме Гроба Господня, погибнут.

Христианские православные зажигают свечи от Благодатного огня в церкви Гроба Господня. Иерусалим, 30 апреля 2016
© AP Photo/ Dusan Vranic
Схождение Благодатного Огня
Паломники приходят в Старый город с раннего утра. Верующие идут к храму Гроба Господня с лампадами и "пасхалами" — пучками из 33 свеч, по числу лет жизни Иисуса Христа. Главный храм христиан поделен между несколькими конфессиями, поэтому все стараются занять место в соответствии с этим порядком. Первыми в храм обычно заходят греки и копты. Особый момент церемонии — вход в храм православных арабов. Они идут по храму с барабанами и громкими возгласами, славящими Христа. Считается, что без этого обряда Благодатный огонь не сойдет.

Старшины православной арабской молодежи, сидя на плечах друг у друга, оживленно жестикулируют и скандируют: "Нет веры, кроме веры православной! Христос — истинный Бог!". Они просят Господа даровать верующим благодатный огонь.

Внутри храма проходят торжественные процессии духовенства, в том числе армянского, коптского, сирийского. Их традиционно сопровождают каввасы — стражники в турецкой форме, которые издревне нанимались для охраны христианских торжеств. Продвигаясь сквозь толпу, каввасы стучат посохами о каменные плиты храма.

В полдень от Иерусалимской патриархии начинается крестный ход к Гробу Господню, который завершается перед входом в Кувуклию. В нее вносят большую лампаду, в которой должен возгореться огонь, и 33 свечи.

© РИА Новости. Антон Скрипунов
Ожидание Благодатного огня

Иерусалимский патриарх традиционно входит внутрь Кувуклии в одном полотняном подряснике — чтобы было видно, что он не проносит с собой в пещеру спички или что-либо еще, при помощи чего можно добыть огонь. Затем вход в часовню опечатывают

В 2017 году литания — молитвенная церемония — благодатного огня совершилась в обновленной Кувуклии. Часовню реставрировали около года. Впервые за 500 была снята мраморную плиту, покрывающую погребальное ложе Христа, и изучили его. Вскрытие гробницы возмутило некоторых верующих, обеспокоенных, что после этого благодатный огонь может не сойти. Однако их опасения не оправдались.

После схождения Благодатного огня патриарх Иерусалимский Феофил III передал его собравшимся в храме. Верующие, стоящие в первых рядах, зажгли свои свечи, огонь молниеносно передавался от одного человека другому. Многие умывались Благодатным огнем, который в первые минуты после схождения обладает удивительным свойством — он не обжигает.

Паломничество за огнем

Схождение Благодатного огня на православную Пасху в Иерусалиме. 15 апреля 2017 года
© REUTERS/ Ammar Awad
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Древнерусское государство с принятием христианства унаследовало от своих учителей из Константинопольского патриархата традицию посещения святых мест и принесения на родину святынь, к числу которых верующие относят и благодатный огонь. После революции 1917 года традиция принесения благодатного огня паломниками в Россию прервалась и восстановилась лишь в начале 1990-х годов.

С 2003 года Фонд Андрея Первозванного по благословению патриарха Московского и всея Руси официально организует принесение в российскую столицу к Пасхе благодатного огня в рамках программы "Просите мира Иерусалиму".

По традиции члены делегации передают Благодатный огонь патриарху Кириллу в храме Христа Спасителя, где начинается праздничное пасхальное богослужение.

© REUTERS/ Amir Cohen
Руки верующих в храме Гроба Господня во время схождения благодатного огня
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Религия и мировоззрение
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