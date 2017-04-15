В Израиле ждут схождения благодатного огня в часовне над Гробом Господним

ИЕРУСАЛИМ, 15 апр — РИА Новости. Молитва десятков тысяч христиан о схождении благодатного огня пройдет в предпасхальную Великую субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме, в Россию огонь доставит делегация Фонда Андрея Первозванного, в составе которой в 2017 году официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В 2017 году литания — молитвенная церемония — благодатного огня совершится в обновленной Кувуклии. Часовню реставрировали около года. При ремонте ученые впервые за 500 сняли мраморную плиту, покрывающую погребальное ложе Христа, и изучили его. Это событие вызвало возмущение некоторых верующих, обеспокоенных тем, что после вскрытия гробницы благодатный огонь может не сойти. Согласно одному из поверий, если огонь не появится, то близок конец света.
Благодатный огонь в России
Возглавляющие делегацию председатель попечительского совета фонда Владимир Якунин и епископ Красногорский Иринарх, викарий патриарха Московского и всея Руси, доставят благодатный огонь на ночное патриаршее пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя, которое начнется около 23.00 мск.
Схождение огня
В то же время в обществе не утихают споры о том, является ли схождение благодатного огня ежегодным чудом или просто традиционным пасхальным религиозным обрядом Иерусалимской церкви. Так, мощную волну публикаций на эту тему в преддверии Пасхи 2008 года вызвал тот факт, что патриарх Иерусалимский Феофил III в беседе с российскими журналистами о схождении благодатного огня говорил об этом явлении как о церемонии и не произнес слова "чудо".
Внутри храма проходят торжественные процессии духовенства, в том числе армянского, коптского, сирийского. Их традиционно сопровождают каввасы — стражники в турецкой форме, которые с древнейших времен нанимались для охраны христианских торжеств. По мере продвижения сквозь толпу каввасы стучат специальными посохами о каменные плиты храма. Их действия, наряду с шумным поведением православных арабов, создают неповторимую атмосферу ритуального праздника.
В полдень от Иерусалимской патриархии начинается крестный ход к Гробу Господню, который завершается перед входом в Кувуклию. В нее вносят большую лампаду, в которой должен возгореться огонь, и 33 свечи (по числу лет земной жизни Спасителя).
Как правило, ожидание чуда длится от нескольких минут до нескольких часов. На это время в храме гасится свет. Держа в руках незажженные пасхалы (большие праздничные свечи), присутствующие молятся, каются в своих грехах и просят Господа даровать благодатный огонь. По свидетельствам очевидцев, некоторое время спустя в храме появляются необъяснимые всполохи света, которые как бы стекают по стенам и колоннам вниз, а из отверстия в куполе храма на Гроб Господень опускается вертикальный широкий столб света.
Большинство держат в руках по несколько свечей, чтобы потом отнести их в свои храмы, раздать близким. Каждая из них подобна факелу, так что вскоре весь храм начинает буквально сиять огнем. Людей охватывает эйфория, и многие умываются благодатным огнем. Примечательно, что первое время этот огонь обладает удивительным свойством — он не обжигает.
Паломничество за огнем
В 1106–1108 годах паломничество в Святую землю совершил черниговский игумен Даниил. Он оставил первое на русском языке описание увиденного, в том числе чуда схождения благодатного огня. Кроме того, игумен Даниил возжег лампаду у Гроба Господня "от всей русской земли". По преданию, лампада, которую ежегодно ставят на ложе Гроба Господня в Великую субботу, символизирует именно ту "лампаду Даниила".
С 2003 года Фонд Андрея Первозванного по благословению патриарха Московского и всея Руси официально организует принесение в российскую столицу к Пасхе благодатного огня в рамках программы "Просите мира Иерусалиму". Трансляции из храма Гроба Господня ведут телеканал НТВ и "Радио России".