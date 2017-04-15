В Израиле ждут схождения благодатного огня в часовне над Гробом Господним

ИЕРУСАЛИМ, 15 апр — РИА Новости. Молитва десятков тысяч христиан о схождении благодатного огня пройдет в предпасхальную Великую субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме, в Россию огонь доставит делегация Фонда Андрея Первозванного, в составе которой в 2017 году официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Верующие считают, что благодатный огонь появляется чудесным образом в Кувуклии — часовне над Гробом Господним. Схождение происходит ежегодно накануне праздника православной Пасхи.

В 2017 году литания — молитвенная церемония — благодатного огня совершится в обновленной Кувуклии. Часовню реставрировали около года. При ремонте ученые впервые за 500 сняли мраморную плиту, покрывающую погребальное ложе Христа, и изучили его. Это событие вызвало возмущение некоторых верующих, обеспокоенных тем, что после вскрытия гробницы благодатный огонь может не сойти. Согласно одному из поверий, если огонь не появится, то близок конец света.

Благодатный огонь в России

Делегация Фонда Андрея Первозванного доставит в Россию святой огонь в особых лампадах, изготовленных по образцу "олимпийских", спецрейсом из Иерусалима в Москву. Все желающие смогут получить частицу благодатного огня прямо в аэропорту "Внуково-1", где самолет со Святой земли приземлится предположительно в 22.00 мск. Благодатный огонь привезут во многие города России, а также в русские приходы за рубежом. Впервые огонь привезут в русские храмы Британии.

В течение Светлой седмицы (первой недели после Пасхи) благодатный огонь можно будет получить в офисе фонда в Москве по адресу Покровка дом 42, строение 5 (с 9.00 до 18.00). Желающим необходимо иметь свои лампады.

Возглавляющие делегацию председатель попечительского совета фонда Владимир Якунин и епископ Красногорский Иринарх, викарий патриарха Московского и всея Руси, доставят благодатный огонь на ночное патриаршее пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя, которое начнется около 23.00 мск.

© AP Photo/ Dusan Vranic Христианские православные зажигают свечи от Благодатного огня в церкви Гроба Господня. Иерусалим, 30 апреля 2016

Схождение огня

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр. Огонь появляется в Кувуклии ежегодно именно в канун православной Пасхи, по молитвам православного духовенства (патриарха Иерусалимского) и десятков тысяч паломников в храме Гроба Господня и у его стен.

В то же время в обществе не утихают споры о том, является ли схождение благодатного огня ежегодным чудом или просто традиционным пасхальным религиозным обрядом Иерусалимской церкви. Так, мощную волну публикаций на эту тему в преддверии Пасхи 2008 года вызвал тот факт, что патриарх Иерусалимский Феофил III в беседе с российскими журналистами о схождении благодатного огня говорил об этом явлении как о церемонии и не произнес слова "чудо".

Самое раннее упоминание о схождении святого огня в канун Воскресения Христова (Пасхи) датируется IV веком. В наши дни церемония получения благодатного огня и молитва об этом (литания) начинается с раннего утра и состоит из целого ряда ритуалов.

Внутри храма проходят торжественные процессии духовенства, в том числе армянского, коптского, сирийского. Их традиционно сопровождают каввасы — стражники в турецкой форме, которые с древнейших времен нанимались для охраны христианских торжеств. По мере продвижения сквозь толпу каввасы стучат специальными посохами о каменные плиты храма. Их действия, наряду с шумным поведением православных арабов, создают неповторимую атмосферу ритуального праздника.

Старшины православной арабской молодежи, сидя на плечах друг у друга, оживленно жестикулируют и скандируют: "Нет веры, кроме веры православной! Христос — истинный Бог!". Они просят Господа даровать верующим благодатный огонь. Считается, что Спаситель приемлет и такое, несдержанное, по-детски наивное, но чистосердечное обращение.

В полдень от Иерусалимской патриархии начинается крестный ход к Гробу Господню, который завершается перед входом в Кувуклию. В нее вносят большую лампаду, в которой должен возгореться огонь, и 33 свечи (по числу лет земной жизни Спасителя).

Иерусалимский патриарх традиционно входит внутрь Кувуклии в одном полотняном подряснике — чтобы было видно, что он не проносит с собой в пещеру спички или что-либо еще, при помощи чего можно добыть огонь. Затем вход в часовню опечатывают — и наступает напряженная тишина в ожидании схождения благодатного огня. В народе существует предание: если огонь не сойдет, это станет ужасным предзнаменованием для всего человечества, а те, кто находится в храме, погибнут.

Как правило, ожидание чуда длится от нескольких минут до нескольких часов. На это время в храме гасится свет. Держа в руках незажженные пасхалы (большие праздничные свечи), присутствующие молятся, каются в своих грехах и просят Господа даровать благодатный огонь. По свидетельствам очевидцев, некоторое время спустя в храме появляются необъяснимые всполохи света, которые как бы стекают по стенам и колоннам вниз, а из отверстия в куполе храма на Гроб Господень опускается вертикальный широкий столб света.

Вскоре в Кувуклии появляется благодатный огонь, о чем радостными возгласами свидетельствуют стоящие рядом с ней верующие, выходит патриарх Иерусалимский и передает огонь (от свечи к свече) собравшимся в храме. Верующие, стоящие в первых рядах, зажигают свои свечи — и огонь молниеносно передается от одного человека другому. Иногда, по свидетельствам очевидцев, лампады и свечи в руках молящихся загораются сами собой.

Большинство держат в руках по несколько свечей, чтобы потом отнести их в свои храмы, раздать близким. Каждая из них подобна факелу, так что вскоре весь храм начинает буквально сиять огнем. Людей охватывает эйфория, и многие умываются благодатным огнем. Примечательно, что первое время этот огонь обладает удивительным свойством — он не обжигает.

Паломничество за огнем

Традиция посещения святых мест и принесения на родину святынь, к числу которых верующие относят и благодатный огонь, была заложена ранними христианами и развивалась западноевропейскими пилигримами. Древнерусское государство унаследовало эту традицию с принятием христианства от своих учителей из Константинопольского патриархата.

В 1106–1108 годах паломничество в Святую землю совершил черниговский игумен Даниил. Он оставил первое на русском языке описание увиденного, в том числе чуда схождения благодатного огня. Кроме того, игумен Даниил возжег лампаду у Гроба Господня "от всей русской земли". По преданию, лампада, которую ежегодно ставят на ложе Гроба Господня в Великую субботу, символизирует именно ту "лампаду Даниила".

После революции 1917 года русское духовное присутствие оскудело на Святой земле. Традиция принесения благодатного огня паломниками в Россию восстановилась лишь в начале 1990-х годов. Но это были единичные случаи: на самолёт, если это не спецрейс, проносить огонь запрещено.

С 2003 года Фонд Андрея Первозванного по благословению патриарха Московского и всея Руси официально организует принесение в российскую столицу к Пасхе благодатного огня в рамках программы "Просите мира Иерусалиму". Трансляции из храма Гроба Господня ведут телеканал НТВ и "Радио России".