Якунин: реставрировать часовню над Гробом Господним могли бы поделикатнее

ИЕРУСАЛИМ, 14 апр — РИА Новости. Реставрация часовни над Гробом Господним — Кувуклии — могла бы проходить более деликатно и с учетом интересов научного сообщества, считает председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного (ФАП) Владимир Якунин.

Ремонт Кувуклии длился около года и завершился в марте. В ходе работ ученые впервые за 500 лет сняли плиту с погребального ложа Иисуса Христа. Это событие вызвало беспокойство у ряда верующих. Ежегодно в Великую субботу, накануне православной Пасхи, в Кувклию сходит Благодатный огонь. Делегация ФАП во главе с Якуниным привезет огонь в Россию.

"С одной стороны — да, реставрировать было нужно… Но как это делалось? Мы (ФАП) в этом участия не принимали, поэтому не знаем. По тем свидетельствам, которые были, может быть, можно было бы эту работу проводить с точки зрения интересов ученых и более деликатно. Вы можете себе представить, чтобы кто-то сейчас начал ковырять Стену Плача? Я с трудом могу это представить", — сказал Якунин журналистам.

Стоимость ремонтных работ составила четыре миллиона евро. Теперь специалистам предстоит отремонтировать подземные коммуникации храма Гроба Господня, в центре которого расположена Кувуклия. В противном случае святыня может рухнуть из-за неустойчивости фундамента.