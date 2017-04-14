Греческие полицейские оплатят доставку Благодатного огня в Афины

АФИНЫ, 14 апр — РИА Новости, Геннадий Мельник. Всегреческая федерация сотрудников полиции решила взять на себя транспортные расходы по доставке Благодатного огня из Святой Земли в Грецию, говорится в заявлении, опубликованном на сайте федерации.
Хотя глава МИД Греции Никос Котзиас пытался снизить накал страстей, заметив, что "прогрессивность не следует измерять ударами в сердце традиций народа", высказывания вызвали резкую критику и в парламенте, и в обществе. Многие расценили их как провокационные, неуважительные и опасные, а один из депутатов сказал, что "ложным чудом является избрание тех, кто считает греческое общество безбожным".
"В сегодняшние трудные для греческого общества времена мы поддерживаем наших граждан. Мы желаем всем хорошей Пасхи и всего хорошего", — говорится в заявлении.
Благодатный огонь доставят в Афины спецрейсом в Великую субботу. В афинском аэропорту огонь встречают с почестями главы государства — для встречи огня выстраивают роту президентской гвардии — эвзонов, а кортеж в Афины сопровождают мотоциклисты. Из Афин огонь авиарейсами доставят в 17 городов страны, а затем — в церкви.