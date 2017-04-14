Греческие полицейские оплатят доставку Благодатного огня в Афины

АФИНЫ, 14 апр — РИА Новости, Геннадий Мельник. Всегреческая федерация сотрудников полиции решила взять на себя транспортные расходы по доставке Благодатного огня из Святой Земли в Грецию, говорится в заявлении, опубликованном на сайте федерации.

Ранее несколько депутатов правящей Коалиции радикальных левых СИРИЗА выступили с требованием прекратить в кризисное время тратить деньги на доставку Благодатного огня. Депутат СИРИЗА Макис Балаурас назвал этот обычай "пережитком язычества", заявив, что огню оказывают почести как главе государства. Депутат от правящей партии Фотини Ваки сказала, что Благодатный огонь — это "ложное чудо".

Хотя глава МИД Греции Никос Котзиас пытался снизить накал страстей, заметив, что "прогрессивность не следует измерять ударами в сердце традиций народа", высказывания вызвали резкую критику и в парламенте, и в обществе. Многие расценили их как провокационные, неуважительные и опасные, а один из депутатов сказал, что "ложным чудом является избрание тех, кто считает греческое общество безбожным".

В связи с этим оплатить все расходы решила федерация греческих полицейских, "выражая пожелание и общие чувства всей большой семьи полиции".

"В сегодняшние трудные для греческого общества времена мы поддерживаем наших граждан. Мы желаем всем хорошей Пасхи и всего хорошего", — говорится в заявлении.

Благодатный огонь доставят в Афины спецрейсом в Великую субботу. В афинском аэропорту огонь встречают с почестями главы государства — для встречи огня выстраивают роту президентской гвардии — эвзонов, а кортеж в Афины сопровождают мотоциклисты. Из Афин огонь авиарейсами доставят в 17 городов страны, а затем — в церкви.