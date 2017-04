"Это рок-н-ролл, сын мой!": монах и пастор советуют хороший рок

Антон Скрипунов

В 1954 году группа "Кометы" во главе Биллом Хэйли записала первую песню в жанре рок-н-ролл, который стал символом протеста для нескольких поколений. И теперь 13 апреля благодарные внуки первых рокеров отмечают Всемирный день рок-н-ролла.

"Сатанинская музыка", "звуки ада", "символ грехопадения человечества" — как только не называли эту музыку религиозные деятели. Действительно, чего стоят одни только сценические перфомансы Sex Pistols или KISS: вот уж где попрание "духовных скреп".

Но порой и рок-музыканты становятся священниками, а рокеры, в свою очередь, рассказывают людям в цепях и косухах про Бога и добрые дела. РИА Новости поговорило с православным монахом и протестантским пастором о рок-н-ролле и выяснило, какие песни являются, по их мнению, настоящими "хитами на века".

"Нашествие" игумена

"Бывший хиппи, барабанщик, у этого человека свой рок-клуб в храме в Бибиреве!" — так представляли игумена Сергия (Рыбко) многотысячной толпе на фестивале "Нашествие" в 2008 году. Он-то уж точно не считает рок-н-ролл грехом и призывает не спешить "все и вся отвергать и обличать".

"Рок — это внутренняя вещь, это открытие. Я всегда считал, что, как молиться нужно стоя, так и некоторые рок-композиции нужно слушать стоя. Когда Господь наш Иисус Христос встречает неверующего человека и открывается ему, тогда преображается вся жизнь этого человека. Так бывает и с хорошей, качественной рок-музыкой: человек встречается с ней, и вдруг изменяется все его мировоззрение. Даже после одной песни, даже после одной услышанной фразы", — делится игумен Сергий.

"Но когда меня с искренним интересом спрашивают далекие от этого люди, что такое рок, я называю им песню группы Pink Floyd Wish you were here. Этого, как правило, бывает достаточно", — смеется священнослужитель.

Музыкой "всех времен и народов" он назвал творчество группы Pink Floyd. Считает, что она "выше всей классики", которая была до нее. "У них, может быть, есть отдельные эксперименты, не очень удачные, — пояснил отец Сергий — но в целом, почти все творчество Pink Floyd для меня — самая великая музыка".

"Группу Slade я очень люблю. Она сейчас как-то забыта. Я даже выступал с проповедью на их концерте в городе Нарва в 2012 году! Я рассказал им, что с юности знаю и люблю их музыку. Они радушно приняли меня у себя в автобусе, есть наша с ними фотография. Скажи мне кто об этом в 1974 году!", — добавил он.

Протестанты из "Матрицы"

Пастор Российского объединенного Союза христиан веры евангельской Андрей Гусев называет себя "рок-н-ролльщиком со стажем". Вообще, именно протестанты первыми стали активно использовать рок для проповеди.

"В основе идеология рока лежит протест. И в 90-е годы в российском протестантизме очень многие к року относились с опаской. Мне кажется, что за период в 10-15 лет после 90-х и мы сами повзрослели и рок изменился. Я думаю, что основной посыл этой музыки стал другим – может быть, уже протест не против всего, что тебя окружает, а просто протест против рутины, негатива, депрессии. Большинство протестантов стало относиться более положительно к такой музыке", — сказал он.

"Если ты играешь музыку, поешь какие-то слова, то пусть они строят что-то доброе и хорошее. Я бы посоветовал послушать U2 с очень хорошей созидающей песней Beautiful day. Я думаю, что эта песня на все времена и для всех народов. Еще бы рекомендовал послушать Стива Рэя Вона, композицию"Little wings", — поделился пастор.