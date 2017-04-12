Мечеть под Парижем закрыли за открытые призывы к войне с евреями и шиитами

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Власти закрыли мечеть в городе Торси, расположенном в 22 километрах от Парижа, так как в ней открыто звучали призывы к началу "вооруженного джихада", сообщает в среду французский телеканал BFMTV.

"Мечеть стала местом, где выступают за радикальную идеологию и призывают к джихаду. Звучавшие здесь проповеди открыто нарушают законы республики, так как разжигают ненависть в отношении других религиозных общин, прежде всего к евреям и мусульманам-шиитам", — цитирует телеканал министра внутренних дел Франции Матиаса Фекля.

Такие сообщения, по слвоам министра, могут служить "питательной почвой для покушения на безопасность и общественный порядок". Два имама мечети, по данным ТВ, подозреваются в контактах с террористическими группировками.

Мечеть в городе Торси была построена в 2003 году. Она вмещает около 500 молящихся. По данным МВД Франции, за минувший год в стране было закрыто, помимо этой, еще два молитвенных дома для мусульман.