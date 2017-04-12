Самобичевание, метание яиц и другие необычные пасхальные традиции

МОСКВА, 12 апр – РИА Новости, Мария Шустрова. Праздник Воскресения Христова — кульминационный день церковного года как для западных, так и для восточных христиан. Во многих странах мира сложились свои традиции празднования Пасхи — от милых, добрых и радостных до пугающих и жестоких.

Добровольное распятие и метание яиц

На Филиппинах ежегодно несколько христиан-католиков подвергают себя по доброй воле распятию на кресте в Страстную пятницу. Некоторые верующие буквально повторяют крестный путь Христа, считая, что только так по-настоящему смогут искупить свои грехи. Инсценировка включает в себя последний ужин, бичевание по пути к месту "казни", ношение креста, распятие и повторение слов Иисуса на кресте.

Зрелище собирает огромное количество зрителей, которые наблюдают за приготовлениями, а затем и за самим ритуалом распятия. Ноги и руки "мученика" прибивают 10-сантиметровыми гвоздями к кресту, а чтобы избежать серьезных травм, человека сначала крепко привязывают к нему. Находится также много желающих искупить свои грехи под розгами (самобичевание).

Как пояснил РИА Новости генеральный секретарь Конференции католических епископов России священник Игорь Ковалевский, католическая церковь осуждает распятия на кресте и самобичевание, но ритуал стал достопримечательностью Филиппин и привлекает большое число туристов. Поэтому сегодня на распятие людей зачастую толкает не религиозный фанатизм, а банальное желание заработать.

"Это довольно сложная для Церкви проблема… Распятие на кресте превращается в шоу, на котором некоторые могут заработать… В целом Церковь относится к этому явлению очень настороженно и не приветствует подобных практик", — сказал Ковалевский.

Еще одной необычной пасхальной традиции следуют во Владивостоке. Как-то в интернете появилось видео, вызвавшее недоумение у пользователей сети: митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин горстями кидал освященные яйца в толпу верующих. Позже выяснилось, что это — добрый местный обычай, когда собравшиеся на праздничное богослужение с удовольствием пытаются поймать благодатные подарки.

Пасхальный кролик и деревянные яйца

В некоторых западных странах есть обычай пасхальным утром прятать разукрашенные или шоколадные яйца в "гнездах" пасхальных кроликов. Дети, проснувшись, тут же бросаются обыскивать весь дом.

© Фото: Алиса Волгина Цыплята, зайцы и цветы: пасхальные подарки в Лондоне

Считается, что появление пасхального кролика восходит к языческим обрядам древнегерманских племен. Они связывали день весеннего равноденствия с приходом богини весны и плодородия и верили, что зайцы несли светильники богини — символы утренней зари и плодородия. Позднее эти животные не только прижились в христианской традиции, но и были привнесены в культуру Северной Америки иммигрантами из Германии.

В США очень популярно катание яиц по наклонному газону: дети соревнуются, кто дальше всех без остановки прокатит свое яйцо. Такие состязания устраиваются даже на газоне у Белого Дома в Вашингтоне (WhiteHouseEasterEggRoll). Совсем как когда-то в России: у нас раньше тоже на Пасху катали яйца (отсюда, кстати, пошли деревянные крашеные яйца — для игры).

В Англии дети играют в Egg-shackling: на сырых яйцах пишется имя ребенка, а потом яйца подбрасывают в сите. Выигрывает тот, чье яйцо, дольше всех не разобьется.

© Фото: Владимир Якимов Пасхальные истории

А по болгарской традиции на Пасху много крашеных яиц выкладывают вокруг большого пасхального хлеба. Как и в России, болгары "чокаются" пасхальными яйцами до тех пор, пока на одном из них не появляется трещина.

Убийство ягнят и барашки из теста

Еще одна редкая для христианского мира традиция — убийство ягнят. Следуя древним обычаям, в Италии к Пасхе забивают более 400 тысяч ягнят, причем многих — в возрасте десяти недель. Местные защитники животных развернули широкую информационную кампанию, обличающую жестокое обращение с этими животными.

"Это же детеныши! Призываю вас посмотреть видеосъемки, размещенные на сайтах ряда организаций по защите животных, которые демонстрируют, как это мясо попадает на ваши столы. А уже после этого каждый из вас решит по совести, есть ли в этом необходимость", — призвал известный итальянский телеведущий и метеоролог Паоло Соттокорона.

Напомнив, что во многих христианских странах Пасха тесно связана с образом ягненка (Агнца Божия), он привел в пример икону, на которой Иисус Христос изображен с ягненком на плечах. "Это добрый пастырь, и ягненок жив. Классическая иконография не предполагает, чтобы Иисус использовал ягненка каким-то иным образом. Задумайтесь над этим", — заключил телеведущий.

© AP Photo/ Thomas Warnack Ягнята на лугу

Не остался в стороне и экс-премьер страны Сильвио Берлускони — политик снялся в видеоролике Итальянской лиги по защите окружающей среды, чем немало разозлил представителей мясной промышленности. В кадре Берлускони обнимает и кормит ягнят из бутылочки на фоне плаката "Защищай жизнь, выбирай вегетарианскую Пасху".

В Греции на Пасху пекут особый хлеб "цуреки" и готовят "магрицу" — суп с потрохами ягненка, яично-лимонной заправкой и зеленью.

Немцы в этом смысле более гуманны — на Пасху они просто пекут пасхальные пироги в форме ягненка. А в субботний вечер устраивают большой Пасхальный костер, на котором должны сгореть все плохие чувства.

Поляки предпочитают подавать к пасхальному столу "мазурки" — песочное печенье с фруктовой и ореховой начинкой. Сверху мазурки посыпают сахарной пудрой или покрывают глазурью.

В России принято начинать пасхальное застолье освященными крашеными яйцами, куличом и творожной пасхой. Красный цвет, в который традиционно красили яйца, символизирует пролитую кровь Христа. Существует несколько традиционных видов пасхальных яиц: крашенки — окрашенные в один цвет (преимущественно красный), писанки — расписанные традиционными народными орнаментами или узорами по особой технологии, или малеванки — если наносится не традиционный узор, а свой собственный.