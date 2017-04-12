В РПЦ назвали "православные" телефоны за 220 тысяч рублей пошлятиной

МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Русская православная церковь не благословляла продажу люксовых мобильных телефонов "Спаси и сохрани" с религиозной символикой, заявил глава патриаршей пресс-службы иерей Александр Волков и назвал рекламную кампанию производителя пошлятиной.
"Обращаю внимание на тот факт, что никакого благословения Русской православной церкви на продажу люксовых моделей мобильных телефонов нет. Формулировка "в РПЦ благословили.." является чистой воды обманом, поскольку для такой формулировки нужно благословение патриарха или решение Синода, чего, разумеется, не может быть в принципе в отношении подобных вещей", — написал Волков в Facebook.
По его словам, действия отдельно взятого епископа никак не могут быть основанием для такого обобщения.
"Агрессивная рекламная кампания производителя, конечно, оправдывает с его точки зрения любые средства, но так поступать просто нечестно. Пошлятина какая-то", — заключил священник.