В РПЦ назвали "православные" телефоны за 220 тысяч рублей пошлятиной

МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Русская православная церковь не благословляла продажу люксовых мобильных телефонов "Спаси и сохрани" с религиозной символикой, заявил глава патриаршей пресс-службы иерей Александр Волков и назвал рекламную кампанию производителя пошлятиной.

Ранее компания Caviar smart luxury разместила на сайте рекламу новых смартфонов Credo "Спаси и сохрани" стоимостью почти 220 тысяч рублей. Корпусы аппаратов выполнены из цельного золота, на заднюю панель и боковые грани нанесена гравировка в виде узора и покрыта золотом 999 пробы. Компания заявила, что "православные" телефоны продают с благословения РПЦ, так как модели освятил епископ Городецкий и Ветлужский Августин.

"Обращаю внимание на тот факт, что никакого благословения Русской православной церкви на продажу люксовых моделей мобильных телефонов нет. Формулировка "в РПЦ благословили.." является чистой воды обманом, поскольку для такой формулировки нужно благословение патриарха или решение Синода, чего, разумеется, не может быть в принципе в отношении подобных вещей", — написал Волков в Facebook.

По его словам, действия отдельно взятого епископа никак не могут быть основанием для такого обобщения.

"Агрессивная рекламная кампания производителя, конечно, оправдывает с его точки зрения любые средства, но так поступать просто нечестно. Пошлятина какая-то", — заключил священник.