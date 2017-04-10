Взрывы в Египте: новый виток геноцида христиан?

*террористические группировки, запрещенные в России

МОСКВА, 10 апр – РИА Новости, Антон Скрипунов. Нынешнее Вербное воскресенье стало для коптских христиан кровавым. Именно эта община является одной из самых уникальных, ведь за две тысячи лет она сумела, несмотря на все исторические перипетии, сохранить христианство практически в первозданном виде.

Но теракты в Египте, возможно, обозначили новый "горячий регион" для последователей Христа. Грозит ли им новая волна геноцида?

Статусная община

Коптов сперва преследовали римляне. Затем их всячески пытались уничтожить византийцы, видя в них еретиков. Дошло до того, что в VII веке коптская община с радостью встретила мусульманских захватчиков.

Сегодня в Египте проживают примерно десять миллионов коптов — около 10 % населения страны — существенная цифра, в сравнении с религиозными меньшинствами в других странах исламского мира.

За минувшие полвека коптская община приобрела в Египте большое влияние. Она смогла возродить древний порядок, по которому духовный лидер общины является представителем ее интересов на политическом уровне. Это не могло не повлиять на мусульманское население государства, которое постоянно терзали войны с соседями и социальные кризисы.

Как отмечает израильская газета "Макор Ришон", экономический и политический успех коптов очень раздражает радикальных мусульман. К тому же, у общины есть многочисленные связи в США и Канаде. Это, в частности, влияет на внутреннюю и внешнюю политику египетского государства.

"В новом парламенте 36 человек представляют коптскую общину и разные страты египетского общества. Они поддерживают политику президента Абделя Фаттаха ас-Сиси, который является последовательным противником исламского экстремизма и фундаментализма", — рассказал РИА Новости президент международного Фонда единства православных народов Валерий Алексеев.

Дискриминация коптов

"Другой такой крупной христианской общины, существующей в очень непростом мусульманском окружении (Египет — страна достаточно жесткого и агрессивного ислама), которая могла бы сравниться с коптами, сегодня нет. Все христианские общины в других мусульманских странах существуют на положении национально-религиозных меньшинств и заметно уступают коптам как количественно, так и по степени своей ревности к христианской вере", — рассказал в интервью порталу Pravoslavie.ru руководитель кафедры восточно-христианской филологии Восточных церквей Православного Свято-Тихоновского государственного университета протоиерей Олег Давыденков.

Но в последнее время участились сообщения о конфликтах между коптами и мусульманами. Последний случай — стычка в деревне Моэдат неподалеку от Луксора, одного из туристических центров страны. Сын коптской пары принял ислам, по деревне поползли слухи, что родители наказали его за смену веры. Дело чуть не дошло до расправы над христианами, хорошо, что полиция вовремя разогнала толпу.

Коптские христиане становятся "живым товаром". В 2016 году священники начали бить тревогу — верующих все чаще и чаще стали похищать с целью выкупа. Такая практика сложилась в глухих египетских деревнях. Похищения совершают радикальные исламисты.

Проживающие за пределами Египта копты жалуются на бездействие правоохранительных органов. "Когда происходят инциденты с участием коптов, часто бывает так, что полиция и машины скорой помощи довольно медленно едут на место происшествия. Возможно это вызвано их непрофессионализмом или их сектантским уклоном, а может всем вместе", — цитирует американское издание The Christian Post коптского общественного активиста Мину Ризкаллу.

Говоря о взаимоотношениях между религиозными группами в стране, историк-востоковед Михаил Якушев рассказал, что про коптов в египетском обществе рассказывают анекдоты. "Некое расслоение общества на коптов арабов-мусульман присутствовало в Египте издревле. Коптам достается по всем направлениям", — пояснил он.

Месть за Сирию

Действительно, каким-то чудом коптской общине удавалось лавировать между секулярной внутренней политикой республики и усилением радикальных исламистских настроений. Теракты возвели коптскую проблематику на международный уровень.

Сразу после взрывов египетские СМИ напомнили, что на днях в провинции Эль-Гарбия были уничтожены двое подозреваемых в причастности к группировке "Хасм", которую связывают с запрещенной в стране организацией "Братья-мусульмане"*. Помимо этого, сообщалось, что запрещенная в РФ и ряде других стран террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ)* взяла на себя ответственность за случившееся.

Почти такие же сообщения были после взрыва у коптской церкви "Эль-Бутросия" в соборном комплексе в Аббасии в египетской столице (там же расположен Кафедральный собор, где проводит службу патриарх Тавадрос) 11 декабря прошлого года. Сначала назвали виновником "Хасм", совершившую в тот же день нападение на полицейский КПП в Каире. Затем группировка опровергла это. Уже 13 декабря о своей причастности к теракту заявило ИГ.

У терактов, совершенных 11 декабря и 9 апреля, схожий почерк: террорист пытается прорваться вглубь переполненного людьми храма. Целями для взрывов избираются наиболее крупные церкви — тот же собор святого Марка в Александрии вмещает в себя свыше пяти тысяч человек.

Необратимый эффект

"Это часть некоего общего деструктивного контрнаступления исламского террористического интернационала. Поводом стали серьезные неудачи, которые происходят сегодня на основном театре действий на границе Сирии и Ирака. Я уверен, что это так называемый ассиметричный ответ на отступление ИГ и всех структур, аффилированных с ними. Это не какой-то единичный акт — он наверняка имеет что-то общее с теми терактами, которые произошли и в других странах буквально на последней неделе и в последние дни", — полагает Алексеев.

Объявление трехмесячного режима чрезвычайного положения в Египте стало неожиданным шагом. Насколько эффективным — покажет время. Во всяком случае, активизация ИГ* в Северной Африке грозит дать новый импульс массовому уничтожению христианского меньшинства региона. Именно этот регион прямо сейчас является оплотом ближневосточного христианства — самого древнего на планете.

Главы конфессий давно призывают к решительным мерам по предотвращению геноцида христиан. Но на просьбу о помощи откликнулись лишь несколько стран, включая Россию. Теракты в Египте наглядно продемонстрировали необходимость решительных мер. А ведь есть версия, что в Сирии и Ираке все началось как раз с уничтожения христиан.

* террористические группировки, запрещенные в России