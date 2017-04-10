Старообрядцы обрели свой "земной рай"

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Власти Саратовской области вернули верующим главный храм Успенского монастыря в Черемшанах — "земного рая" и старообрядческого "Нового Иерусалима". Незадолго до события предстоятель Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий встретился с Владимиром Путиным.

"Остановите снос зданий Черемшанского мужского монастыря, пока еще не поздно!" — это заголовок петиции губернатору Саратовской области Валерию Радаеву, которая за неделю собрала в Интернете несколько тысяч подписей. Монастырские строения принадлежали государственному социально-оздоровительному центру, областное министерство признало их "не подлежащими капитальному ремонту" и приговорило к сносу, при этом, правда, поручив разработать "увековечивание памяти о старообрядческом монастыре".

По свидетельствам современников, Черемшан в XIX веке стал настоящим духовным центром для староверов Поволжья. "Это та же Палестина, тот же Иерусалим, куда стекаются старообрядцы на поклонение своим святыням и пред которыми местами они благоговеют до обожания их", — писали миссионеры Святейшего правительствующего синода. Более того, в своем авторитете Свято-Успенский монастырь соперничал с главным центром русского старообрядчества — приходом Рогожского кладбища в Москве. После революции он был превращен в детскую трудовую колонию, большая часть его икон и убранства была расхищена.

© Фото: фото предоставлено пресс-службой РПСЦ Современный вид главного храма старообрядческого Успенского монастыря в Черемшанах

"Промыслом Божиим… руководством Саратовской области дано распоряжение о возвращении Успенского собора. Мы видим в этом прежде всего заступничество владычицы нашей Богородицы и Присно Девы Марии, в честь которой наши предки воздвигли этот собор в XIX столетии, молитвенное ходатайство о нас всех подвижников, в Черемшанах подвизавшихся и просиявших", — приводит в понедельник пресс-служба РПСЦ слова благочинного Самарской и Саратовской епархии священника Вадим Коровина.

Распоряжением областного правительства собор и монастырские строения выводятся из-под оперативного управления социально-оздоровительного центра и передаются РПСЦ в безвозмездное пользование. Здесь будет возрождена монашеская жизнь. Теперь старообрядцы ждут решения властей Москвы о выселении спортивного клуба из Покрово-Успенского храма у Третьего транспортного кольца — единственного уцелевшего при строительстве магистрали строения Малого Гаврикова переулка.