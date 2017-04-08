В Подмосковье вандалы осквернили мусульманский центр

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Вандалы исписали стены мусульманского культурного центра в подмосковном Электрогорске, сообщил РИА Новости руководитель исламской общины Орехово-Зуево, к которой относится здание центра, Дамир Булатов.

По его словам, нападение вандалов было совершено сегодня рано утром.

"В пять часов утра мне позвонил охранник центра и сообщил о случившемся. Стены и фасад здания неизвестные разрисовали синей краской. Очевидно, злоумышленники очень спешили — они успели лишь вывести какие-то, возможно, сатанинские знаки", — сказал Булатов.

По его словам, здание мусульманского центра еще не оснащено камерами наблюдения.

"Но после случившегося мы намерены оснастить необходимой техникой исламский центр Электрогорска", — добавил он.

Булатов также добавил, что сегодня же в прокуратуру он отправит соответствующее заявление.