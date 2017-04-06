Индийский политик поддержал людей, убивших мусульманина за священную корову

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Министр внутренних дел Раджастхана Гулаб Чанд Катария вступился за защитников коров, до смерти забивших фермера-мусульманина за то, что тот перевозил священных для индуистов коров, сообщает The Independent.

Нападение произошло на шоссе Берор в Алваре, примерно в 150 км от Дели, когда, по меньшей мере, 15 мусульман подверглись нападению со стороны защитников коров. Фермеры были избиты, несмотря на то, что показали документы, подтверждающие, что они купили коров на законных основаниях на ярмарке скота в Джайпуре. В результате побоев один из мусульман скончался, еще несколько мужчин находятся в больнице.

Впоследствии подлинность документов о продаже коров подтвердилась. Фермеры собирались только доить животных, а не убивать их. Несмотря на это, в полиции заявили, что коровы были "контрабандными" и не задержали никого из нападавших.

"Виновны обе стороны конфликта. Почему-то коров продолжают перевозить контрабандой, хотя это запрещено", — приводит издание слова министра внутренних дел Раджастхана.

В то же время политик признал, что избивать фермеров и убивать одного из них не стоило. "Полиция будет действовать против обеих сторон", — убежден министр.