Нацбанк Казахстана будет развивать небанковское исламское финансирование

АЛМА-АТА, 6 апр – РИА Новости, Михаил Егорин. Нацбанк Казахстана для активизации рынка исламских финансов совместно с его участниками намерен развивать каналы небанковского исламского финансирования, сообщил в интервью РИА Новости директор департамента методологии финансового рынка регулятора Нурлан Абдрахманов.

"Импульс развитию этого рынка может дать создание дополнительных каналов исламского финансирования помимо исламского банковского финансирования. В связи с этим Национальный банк Казахстана как финансовый регулятор совместно с бизнес-сообществом в области исламских финансов планирует в среднесрочной перспективе определить приоритетные направления развития небанковского исламского финансирования", — отметил он.

Абдрахманов подчеркнул, что в Казахстане для развития рынка исламских финансов созданы необходимые законодательные условия, которые в силу объективных причин не в полной мере используются бизнес-сообществом. "Низкая заинтересованность в услугах исламских финансовых институтов обусловлена падением деловой активности у предпринимателей и неразвитостью конкуренции на рынке исламских финансовых услуг", — сказал он.

Другой причиной неразвитости этого рынка, по мнению собеседника агентства, является низкая информированность населения о продуктах и услугах исламского финансирования даже среди практикующих мусульман, соблюдающих все религиозные принципы. Представитель Нацбанка считает необходимым актуализировать вопрос повышения эффективности каналов информационного обмена.

При этом он подчеркнул, что в Казахстане сформирована институциональная основа и заложены основы надзора и регулирования рынка исламских финансовых услуг. "Утвержденная нормативная правовая база по надзору и регулированию исламских банков и небанковских организаций не имеет "барьерных" положений. Созданная правовая основа для организации исламского финансирования является достаточной для текущего развития исламского финансирования", — заключил Абдрахманов.

По данным Нацбанка, в Казахстане функционирует исламский банк Аl Hilal, объем активов которого по состоянию на 1 января 2017 года составляет 0,08% от общего объема активов банковского сектора в стране. Кроме того, в республике работают исламская лизинговая компания Kazakhstan Ijara Company и исламская торгово-финансовая организация ТОО NewFinance. Однако в настоящее время на страховом рынке Казахстана отсутствует организация, предоставляющая услуги по исламским страховым продуктам.

Исламский банкинг — способ ведения банковских дел, который согласуется с религиозными правилами ислама. Прежде всего, он предусматривает отказ от взимания ссудных процентов, а также оперирование средствами, полученными от индустрии "низменных удовольствий", к примеру, от производства и потребления алкоголя и табака.

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